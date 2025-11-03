Donna accoltellata a Milano, arrestato il colpevole: è un 59enne che si era allontanato da una comunità in provincia di Varese
L’accoltellatore, italiano, è stato arrestato intorno alle 20 di lunedì sera. È stato trovato in un albergo in zona stazione Centrale dove si era rifugiato
Si era allontanato da una comunità del Varesotto l’uomo di 59 anni arrestato per aver accoltellato una 43enne questa mattina, lunedì 3 novembre, a Milano, in piazza Gae Aulenti, a pochi passi dalla stazione Cadorna. Lo riporta il Corriere della Sera.
La donna è stata aggredita alle spalle e pugnalata all’improvviso con un coltello lungo 30 centimetri al fianco sinistro: soccorsa subito da medici e infermieri, è stata poi operata per ridurre i danni a polmone e milza. La sua prognosi è riservata, anche se non è in pericolo di vita.
L’accoltellatore, italiano, è stato arrestato intorno alle 20 di lunedì sera. È stato trovato in un albergo in zona stazione Centrale dove si era rifugiato. Già in passato, una decina di anni fa, aveva aggredito con un coltello una coppia di anziani in provincia di Bergamo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.