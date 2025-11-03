Varese News

Donna accoltellata a Milano, arrestato il colpevole: è un 59enne che si era allontanato da una comunità in provincia di Varese

L’accoltellatore, italiano, è stato arrestato intorno alle 20 di lunedì sera. È stato trovato in un albergo in zona stazione Centrale dove si era rifugiato

Si era allontanato da una comunità del Varesotto l’uomo di 59 anni arrestato per aver accoltellato una 43enne questa mattina, lunedì 3 novembre, a Milano, in piazza Gae Aulenti, a pochi passi dalla stazione Cadorna. Lo riporta il Corriere della Sera.

La donna è stata aggredita alle spalle e pugnalata all’improvviso con un coltello lungo 30 centimetri al fianco sinistro: soccorsa subito da medici e infermieri, è stata poi operata per ridurre i danni a polmone e milza. La sua prognosi è riservata, anche se non è in pericolo di vita.

L’accoltellatore, italiano, è stato arrestato intorno alle 20 di lunedì sera. È stato trovato in un albergo in zona stazione Centrale dove si era rifugiato. Già in passato, una decina di anni fa, aveva aggredito con un coltello una coppia di anziani in provincia di Bergamo.

03 Novembre 2025
