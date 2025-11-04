Dopo due mesi di lezioni per gli studenti del semestre filtro in medicina è tempo di esami

Dopo due mesi intensi di lezioni mattina e pomeriggio, per i quasi 600 studenti iscritti al “semestre filtro” di medicina e odontoiatria all’Università dell’Insubria è tempo di prepararsi agli esami. Il primo appello sarà il 20 novembre mentre, nel caso non si superassero i test o si volesse ottenere un punteggio diverso, il secondo è fissato per il 10 dicembre.

La rettrice Maria Pierro si dice molto soddisfatta dell’organizzazione predisposta sulla base della novità introdotta quest’anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca che ha abolito così il test d’ingresso: «Abbiamo creato una task force molto strutturata che ha permesso di offrire il massimo della formazione per preparare gli studenti ai tre esami. Anche ora che le lezioni sono concluse, ci sono tutor a disposizione per chi ha bisogno di sostegno o rafforzare la preparazione. Grazie a dottorandi e studenti delle lauree magistrali di fisica, di chimica e biologia, abbiamo attivato delle attività di potenziamento per piccoli gruppi. Credo che sia un servizio molto apprezzato, così come tutta l’organizzazione di questo semestre, che ci ha richiesto un grande impegno di squadra. Ritengo che da oggi potremo raccogliere i frutti».

I voti ottenuti nei tre esami, che saranno uguali in tutt’Italia, determineranno la graduatoria nazionale con cui accedere ai posti assegnati dal Ministero a ciascuna università.

L’Insubria ha 220 posti per il corso di laurea in medicina e 21 per quello di odontoiatria. Chi sarà escluso, potrà accedere a uno dei corsi scivolo che hanno ancora disponibilità: biologia, biotecnologie ma anche i corsi delle professioni sanitarie, in particolare quello di infermieristica che vede ancora 53 posti vacanti. L’ateneo ha disposto che i termini delle immatricolazioni al primo anno scadranno a marzo.