Doppia festa alla Parrocchia di Malnate per San Martino e i 5 anni con don Alessandro Sacchi

La comunità parrocchiale di Malnate si prepara a vivere due momenti di grande festa e spiritualità nella settimana in arrivo, unendo la celebrazione di un anniversario importante a una delle feste patronali più sentite, quella di San Martino.

Festa e Anniversario: 5 Anni di Messa di Don Alessandro

La prima celebrazione è prevista per Domenica 9 Novembre. In questa data, la comunità si riunirà per festeggiare il 5° Anniversario di Messa di Don Alessandro.

La Santa Messa solenne si terrà alle ore 11:00 presso la Chiesa di Malnate. La celebrazione sarà presieduta da Don Alessandro stesso e concelebrata dai sacerdoti della comunità. Un momento significativo durante la funzione sarà la benedizione del mandato degli operatori Caritas.

Importante: Per permettere a tutti di partecipare a questa festa, la Santa Messa delle ore 11:00 a Gurone sarà sospesa per questa domenica.

San Martino: Messa con il Vicario Episcopale

Solo due giorni dopo, Martedì 11 Novembre, Malnate celebrerà la Festa di San Martino, patrono e simbolo di carità.

La Messa di San Martino si terrà alle ore 10:30 in Chiesa a Malnate. Sarà un momento particolarmente solenne perché la celebrazione sarà officiata da Monsignor Luca Raimondi, Vicario Episcopale della nostra Diocesi. L’invito è esteso in modo particolare a tutti i bambini della comunità.

Durante questa Santa Messa, la comunità del Magus (Oratori di Malnate, Gurone e San Salvatore) organizzerà una raccolta di beni di prima necessità che verranno distribuiti alla Caritas e ad altre opere di solidarietà. Si invitano i partecipanti a portare: Generi alimentari a lunga conservazione: Pasta, carne in scatola, piselli in scatola, latte, olio di oliva, caffè, the e caramelle; Materiali scolastici: Quadernoni, matite, gomme e pennarelli.