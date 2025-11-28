Doppio concerto natalizio del Coro Pieve del Seprio a Castronno e a Varese

Ogni anno il Coro Pieve del Seprio di Castronno, diretto dal m°Matteo Magistrali, prepara il suo concerto natalizio pensando ad un tema, un’atmosfera, capace di far passare una lieta serata a chi partecipa.

Quest’anno il concerto si intitolerà “Notte d’Amore” traducendo una frase del canto tradizionale argentino “En Nacimiento” contenuto nel programma.

…Sì, perché in quella notte Santa TUTTE le genti possono trovare un messaggio d’amore, l’Amore di chi nasce per dare la sua vita..un Amore che ha avuto inzio con un SÌ, quello di una ragazza di nome Maria, ispirazione musicale di molti artisti.

Questi concerti di Natale saranno occasioni importanti per il Coro che chiude un anno speciale, di ricordo e gratitudine. Sono infatti 20 anni dalla scomparsa di Carlo Magistrali, colui che ha fondato e diretto il Coro e della cui delicatezza musicale si è fatta memoria riproponendo ad ogni concerto di questo 2025, brani scritti da lui.

Ma sono anche 20 anni che il coro è diretto da suo figlio Matteo, compositore, cantore e grande insegnante, capace di trasmettere ciò che per lui è la musica in maniera professionale, ma anche molto poetica e profonda. A lui il grazie più sincero!

Appuntamento il 5 dicembre h.21,00 alla Chiesa Parrocchiale di Castronno (Si ringrazia il Comune per il patrocinio e la Parrocchia per l’accoglienza), e venerdì 19 Dicembre a Varese (Lazzaretto ) chiesa Madonna della Speranza e della Pace ore 21