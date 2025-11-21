Doppio guasto ferroviario nel Varesotto: ritardi e modifiche alla circolazione

Nella serata di venerdì 21 novembre la circolazione ferroviaria in provincia di Varese ha subito rallentamenti a causa di due distinti guasti. Il primo disservizio è stato segnalato a seguito di un treno fermo nella stazione di Vedano Olona per un problema che ha richiesto l’intervento delle squadre tecniche. L’episodio ha causato una circolazione rallentata sull’intera linea, con ritardi medi di circa 25 minuti, oltre alla possibilità di variazioni di percorso e cancellazioni. Trenord ha invitato i viaggiatori a monitorare l’andamento dei convogli tramite app e sito, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”. (foto di archivio)

Il secondo aggiornamento riguarda invece il treno 10073 (Milano Cadorna 18:39 – Varese Nord 19:40), che è potuto ripartire soltanto da Saronno. In questo caso la causa è stata il danneggiamento delle sbarre di un passaggio a livello da parte di un autoveicolo, con ulteriori ripercussioni sulla regolarità della linea. Entrambi gli episodi hanno contribuito a una serata complessa per i pendolari del Varesotto, costretti a fare i conti con ritardi e modifiche alla programmazione dei treni. Trenord continua a fornire aggiornamenti in tempo reale attraverso i propri canali ufficiali.