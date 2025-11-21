Doremiv al MIV: omaggio live al leggendario concerto di Simon & Garfunkel del 1981

Un viaggio tra nostalgia e grande musica: domenica 23 novembre 2025 alle 20.45, il MIV di Varese ospita un nuovo appuntamento della rassegna DoReMiV, con un evento speciale dedicato a uno dei concerti più iconici della storia: il live di Simon & Garfunkel a Central Park nel 1981.

Un tributo fedele con musicisti d’eccezione

A esibirsi sarà una band di musicisti professionisti, impegnata in un tributo fedele alla celebre performance che radunò oltre 500.000 persone nel cuore di New York. Un’occasione unica per rivivere brani senza tempo come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water e Mrs. Robinson.

Biglietti ancora disponibili

L’evento è aperto al pubblico e i biglietti sono ancora disponibili. Il concerto si terrà presso il Multisala Impero Varese (MIV), all’interno di un format che unisce musica dal vivo, narrazione e atmosfere evocative.