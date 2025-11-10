Due appuntamenti culturali tra memoria, arte e fotografia

Sabato 15 novembre si inaugura la mostra storica al Padiglione Ferrini e, a seguire, la conferenza dedicata ad Aldo Galli nella restaurata Villa Hermann, tra stampe d’epoca, parole d’autore e un aperitivo in compagnia

Un sabato all’insegna della cultura e della memoria attende Olgiate Olona. Il prossimo 15 novembre saranno due gli appuntamenti in programma, entrambi aperti alla cittadinanza e capaci di unire la riscoperta del passato con uno sguardo attento al patrimonio artistico del territorio.

Si comincia alle 15.30 con l’inaugurazione della mostra “Un secolo di educazione e comunità”, allestita al Padiglione Ferrini. Un percorso tra fotografie storiche e testimonianze che raccontano l’evoluzione dell’educazione e del senso di comunità che ha attraversato decenni di vita olgiatese. L’esposizione vuole essere un omaggio alle persone, alle istituzioni e ai luoghi che hanno segnato la formazione di generazioni di cittadini, e un’opportunità per riflettere sul ruolo sociale della scuola nel tessuto urbano e umano del paese.

A seguire, sempre nel pomeriggio, ci si sposterà nella suggestiva Villa Hermann, da poco restituita alla comunità dopo un accurato restauro, per un evento su prenotazione che unisce arte, fotografia e storia personale.

“Dalle origini alle opere di Aldo Galli. Luce, chimica e pigmenti” è il titolo della conferenza dedicata all’opera dell’artista Aldo Galli, figura chiave della fotografia analogica d’autore. Saranno esposte per l’occasione carte originali degli anni ’30, parte di una preziosa raccolta privata donata all’archivio e divenuta base per una nuova pubblicazione editoriale.

L’appuntamento sarà anche un’occasione per condividere un momento di convivialità, con un aperitivo offerto nella splendida cornice di Villa Hermann e un libro in omaggio dedicato proprio all’artista, padre dei proprietari della villa.

La partecipazione alla conferenza è gratuita ma su prenotazione. Per riservare il proprio posto: info@villahermann.it oppure via WhatsApp al numero: 347 590 2640.