Due cani Akita fuggono da Lonate Pozzolo e vagano in superstrada, salvati dalla Polizia locale di Castano Primo
Il salvataggio è avvenuto grazie alla collaborazione tra agenti e automobilisti che sono riusciti a rallentare il traffico e a fermare i cani prima che fosse troppo tardi
Due cani di razza Akita, visibilmente impauriti, sono stati tratti in salvo dalla Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate dopo essere stati avvistati mentre correvano tra le auto in via Oleggio, diretti verso la superstrada in direzione Malpensa. L’intervento tempestivo ha evitato un possibile epilogo drammatico.
La segnalazione è arrivata nelle scorse ore alla centrale operativa del 112, che ha immediatamente dirottato la richiesta al Comando del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate. Gli agenti si sono portati rapidamente sul posto, dove alcuni automobilisti stavano già cercando di rallentare il traffico per evitare incidenti.
I due cani si muovevano in modo disordinato e non si lasciavano avvicinare, aumentando i rischi per sé stessi e per la circolazione. Secondo quanto riportato dagli agenti, i due Akita erano già diretti verso la rampa di accesso alla superstrada.
Mentre un agente, con l’aiuto di alcuni automobilisti, cercava di fermare i veicoli in ingresso alla superstrada, un altro operatore, supportato da una donna alla guida, è riuscito ad avvicinarsi abbastanza da bloccare i due animali, proprio prima che si lanciassero nel traffico.
«Quello che poteva essere un drammatico epilogo è stato miracolosamente scongiurato grazie alla prontezza degli operanti – spiegano dal Comando – che sono riusciti a mettere in sicurezza i due cani».
Una volta condotti al Comando di Castano Primo, i due cani sono stati identificati grazie alla lettura del microchip. Erano fuggiti poco prima dal giardino di un’abitazione di Lonate Pozzolo, approfittando dell’apertura di un cancello carraio. I proprietari, già impegnati nelle ricerche, sono stati subito avvisati dagli agenti e hanno potuto riabbracciare i loro animali.
«Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso che non ci fosse pericolo né per gli utenti della strada né per gli stessi animali», Carlo Iannantuono, assessore alla Sicurezza.
