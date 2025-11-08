Due medaglie d’oro, sei d’argento e ventisette di bronzo ad atleti di dieci discipline sportive del Varesotto

Il Coni di Varese premia i suoi atleti, allenatori, dirigenti e società sportive meritevoli, con l’assegnazione delle Benemerenze Sportive.

Lunedì 10 novembre alle 18, nella magnifica cornice del Salone Estense del Comune di Varese si terrà la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2023 conferite dal Coni Nazionale.

Due medaglie d’oro, sei d’argento e ventisette di bronzo ad atleti di dieci discipline sportive, una stella d’oro, tre d’argento, cinque di bronzo e due palme di bronzo ad altrettanti dirigenti di sette sport, una stella d’oro, una d’argento e tre di bronzo a cinque società sportive. Gli sport interessati saranno in tutto diciotto.

Alla cerimonia non mancheranno, come di consueto, i sindaci e gli assessori allo sport dei comuni di residenza dei premiati, i fiduciari Coni Varese, i presidenti e delegati delle varie discipline sportive oltre alle autorità civili e militari visto che tra i premiati non mancano atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari.

«Una grande festa, di sport e di valori. Nel segno della tradizione e dell’identità di cui siamo fieri rappresentanti, testimoni di una storia a cinque cerchi che attraversa i decenni regalando al nostro movimento, e a chi lo onora con impegno e passione, un ruolo preminente nello scenario internazionale. La cerimonia di consegna delle Benemerenze 2023, da parte del CONI Varese, è una tradizione che si rinnova. E l’emblema della riconoscenza che l’Ente — a nome di tutta l’organizzazione italiana — è pronto a tributare ai protagonisti che con le loro gesta hanno saputo conferire lustro al Paese. Atlete e atleti, dirigenti ed esponenti delle società insignite saliranno sul palco non solo per ricevere la meritata onorificenza, ma per offrire un modello concreto di riferimento rispetto agli obiettivi cui anelano le nuove generazioni – commenta Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale nel suo messaggio -. A nome personale, e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, mi permetto di rivolgere a tutti i più sinceri comprimenti per i traguardi raggiunti, certo che saprete interpretare le nuove sfide con immutata determinazione e con la consapevolezza dell’importanza di ciò che avete saputo costruire grazie al talento, all’abnegazione e ai principi cardine che presiedono il sistema. Siete i portabandiera degli ideali in cui ci riconosciamo e che cerchiamo di diffondere quotidianamente, l’espressione tangibile dell’impegno e della passione che anima chiunque si senta ammantato di quel senso di appartenenza che sa fare la differenza. Indirizzo un saluto a Walter Sinapi, ai delegati presenti, alla grande famiglia del CONI Lombardia presieduta dal membro di Giunta Nazionale, Marco Riva, e agli attori istituzionali che hanno voluto rispondere presente a questa grande kermesse. Celebrare le proprie eccellenze significa rinverdire il messaggio che ci rende grandi, la strada migliore per edificare nuovi, entusiasmanti successi e tante pagine da scrivere insieme. Complimenti a tutti, viva il CONI e il nostro grande e amato sport!».

Ecco l’elenco dei Benemeriti:

MEDAGLIE D’ORO

Paolo Marcolin Campione Mondiale stecca a squadre Biliardo-Bowling

Chiara Zaffaroni Campionessa Mondiale immersione in apnea Pesca Sportiva

MEDAGLIE D’ARGENTO

Alessia Bacchetta seconda classificata Campionato Mondiale Motociclismo trial 2

Greta Banfi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Silvia Ciura Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Giulia Grandi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Fabio Orizio Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

Davide Todeschini Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole

MEDAGLIE DI BRONZO

Riccardo Armiraglio Primatista Italiano Tiro a Segno carabina a m. 10

Martina Barili Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Matilde Barison Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Sara Borghi Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Alessandro Bottinelli Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Mauro Brunazzo Campione Italiano Volo a Vela cat. libera

Vittoria Calabrese Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Stefano Canale Campione Italiano Motociclismo e-bike individuale

Arianna Castiglioni Campionessa Italiana Nuoto staffetta 4 x 100 stile libero

Alice Codato 6° Classificata nel Campionato Mondiale Canottaggio otto con

Giovanni Codato Campione Italiano Canottaggio due senza

Ilaria Dalla Costa Campionessa Italiana Handball

Linda De Filippis 3° Classificata nel Campionato Europeo Canottaggio otto con

Nicolò Oddo Fietta Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri

Edoardo Isella Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Francesco Emilio Lalicata Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri

Andrea Ligato Campione Italiano Biliardo Bowling singolo

Tommaso Mazzonetto Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Cateriana Monteggia Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Lorenzo Ossola Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Cristian Papa Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole

Emanuele Radice Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri

Irene Raineri Campionessa Italiana Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole

Greta Schwartz Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Aurora Spirito Campionessa Italiana Canottaggio otto con

Lorenzo Stella Campione Italiano Ciclismo prova individuale

Lorenzo Sulaj Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso singolo jole

STELLA D’ORO A SOCIETA’ SPORTIVE

Società Ciclistica Alfredo Binda S.S.D. A.R.L.

STELLA D’ARGENTO A SOCIETA’ SPORTIVE

A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Varese

STELLA DI BRONZO A SOCIETA’ SPORTIVE

A.S.D. Circolo Sestese Canoa Kayak

Busto Nuoto A.S.D.

Centro Ricerche Sportive Karate A.S.D.

STELLA D’ORO A DIRIGENTI

Felice Paronelli Pallacanestro

STELLA D’ARGENTO A DIRIGENTI

Alessandro Galleani Pallacanestro

Pierluigi Giambra Cronometristi

Giovanni Marchettini Canottaggio

STELLA DI BRONZO A DIRIGENTI

Marta Farina Sport del Ghiaccio

Luciano Magistri canottaggio

Mario Rosario Andrea Minervino Ciclismo

Renzo Oldani Ciclismo

Roberto Tommasi Vela

PALMA DI BRONZO A DIRIGENTI

Angelo Cristofoletti Sport Equestri

Katherine Margaret Ferguson Sport Equestri