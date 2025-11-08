Due medaglie d’oro, sei d’argento e ventisette di bronzo ad atleti di dieci discipline sportive del Varesotto
Lunedì 10 novembre alle 18, nella magnifica cornice del Salone Estense del Comune di Varese si terrà la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2023 conferite dal Coni Nazionale
Il Coni di Varese premia i suoi atleti, allenatori, dirigenti e società sportive meritevoli, con l’assegnazione delle Benemerenze Sportive.
Lunedì 10 novembre alle 18, nella magnifica cornice del Salone Estense del Comune di Varese si terrà la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2023 conferite dal Coni Nazionale.
Due medaglie d’oro, sei d’argento e ventisette di bronzo ad atleti di dieci discipline sportive, una stella d’oro, tre d’argento, cinque di bronzo e due palme di bronzo ad altrettanti dirigenti di sette sport, una stella d’oro, una d’argento e tre di bronzo a cinque società sportive. Gli sport interessati saranno in tutto diciotto.
Alla cerimonia non mancheranno, come di consueto, i sindaci e gli assessori allo sport dei comuni di residenza dei premiati, i fiduciari Coni Varese, i presidenti e delegati delle varie discipline sportive oltre alle autorità civili e militari visto che tra i premiati non mancano atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari.
«Una grande festa, di sport e di valori. Nel segno della tradizione e dell’identità di cui siamo fieri rappresentanti, testimoni di una storia a cinque cerchi che attraversa i decenni regalando al nostro movimento, e a chi lo onora con impegno e passione, un ruolo preminente nello scenario internazionale. La cerimonia di consegna delle Benemerenze 2023, da parte del CONI Varese, è una tradizione che si rinnova. E l’emblema della riconoscenza che l’Ente — a nome di tutta l’organizzazione italiana — è pronto a tributare ai protagonisti che con le loro gesta hanno saputo conferire lustro al Paese. Atlete e atleti, dirigenti ed esponenti delle società insignite saliranno sul palco non solo per ricevere la meritata onorificenza, ma per offrire un modello concreto di riferimento rispetto agli obiettivi cui anelano le nuove generazioni – commenta Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale nel suo messaggio -. A nome personale, e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, mi permetto di rivolgere a tutti i più sinceri comprimenti per i traguardi raggiunti, certo che saprete interpretare le nuove sfide con immutata determinazione e con la consapevolezza dell’importanza di ciò che avete saputo costruire grazie al talento, all’abnegazione e ai principi cardine che presiedono il sistema. Siete i portabandiera degli ideali in cui ci riconosciamo e che cerchiamo di diffondere quotidianamente, l’espressione tangibile dell’impegno e della passione che anima chiunque si senta ammantato di quel senso di appartenenza che sa fare la differenza. Indirizzo un saluto a Walter Sinapi, ai delegati presenti, alla grande famiglia del CONI Lombardia presieduta dal membro di Giunta Nazionale, Marco Riva, e agli attori istituzionali che hanno voluto rispondere presente a questa grande kermesse. Celebrare le proprie eccellenze significa rinverdire il messaggio che ci rende grandi, la strada migliore per edificare nuovi, entusiasmanti successi e tante pagine da scrivere insieme. Complimenti a tutti, viva il CONI e il nostro grande e amato sport!».
Ecco l’elenco dei Benemeriti:
MEDAGLIE D’ORO
Paolo Marcolin Campione Mondiale stecca a squadre Biliardo-Bowling
Chiara Zaffaroni Campionessa Mondiale immersione in apnea Pesca Sportiva
MEDAGLIE D’ARGENTO
Alessia Bacchetta seconda classificata Campionato Mondiale Motociclismo trial 2
Greta Banfi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Silvia Ciura Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Giulia Grandi Campionessa Europea Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Fabio Orizio Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
Davide Todeschini Campione Europeo Canottaggio Sedile Fisso quattro di punta jole
MEDAGLIE DI BRONZO
Riccardo Armiraglio Primatista Italiano Tiro a Segno carabina a m. 10
Martina Barili Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Matilde Barison Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Sara Borghi Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Alessandro Bottinelli Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Mauro Brunazzo Campione Italiano Volo a Vela cat. libera
Vittoria Calabrese Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Stefano Canale Campione Italiano Motociclismo e-bike individuale
Arianna Castiglioni Campionessa Italiana Nuoto staffetta 4 x 100 stile libero
Alice Codato 6° Classificata nel Campionato Mondiale Canottaggio otto con
Giovanni Codato Campione Italiano Canottaggio due senza
Ilaria Dalla Costa Campionessa Italiana Handball
Linda De Filippis 3° Classificata nel Campionato Europeo Canottaggio otto con
Nicolò Oddo Fietta Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri
Edoardo Isella Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Francesco Emilio Lalicata Campione Italiano Canottaggio quattro di coppia pesi leggeri
Andrea Ligato Campione Italiano Biliardo Bowling singolo
Tommaso Mazzonetto Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Cateriana Monteggia Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Lorenzo Ossola Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Cristian Papa Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole
Emanuele Radice Campione Italiano Canottaggio otto pesi leggeri
Irene Raineri Campionessa Italiana Canottaggio Sedile Fisso due di coppia jole
Greta Schwartz Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Aurora Spirito Campionessa Italiana Canottaggio otto con
Lorenzo Stella Campione Italiano Ciclismo prova individuale
Lorenzo Sulaj Campione Italiano Canottaggio Sedile Fisso singolo jole
STELLA D’ORO A SOCIETA’ SPORTIVE
Società Ciclistica Alfredo Binda S.S.D. A.R.L.
STELLA D’ARGENTO A SOCIETA’ SPORTIVE
A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Varese
STELLA DI BRONZO A SOCIETA’ SPORTIVE
A.S.D. Circolo Sestese Canoa Kayak
Busto Nuoto A.S.D.
Centro Ricerche Sportive Karate A.S.D.
STELLA D’ORO A DIRIGENTI
Felice Paronelli Pallacanestro
STELLA D’ARGENTO A DIRIGENTI
Alessandro Galleani Pallacanestro
Pierluigi Giambra Cronometristi
Giovanni Marchettini Canottaggio
STELLA DI BRONZO A DIRIGENTI
Marta Farina Sport del Ghiaccio
Luciano Magistri canottaggio
Mario Rosario Andrea Minervino Ciclismo
Renzo Oldani Ciclismo
Roberto Tommasi Vela
PALMA DI BRONZO A DIRIGENTI
Angelo Cristofoletti Sport Equestri
Katherine Margaret Ferguson Sport Equestri
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.