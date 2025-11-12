Due venerdì nelle Langhe (a Bodio): Aperilanghe & Sound al Gallione con Cantina Bava Piemonte

Due venerdì speciali al Gallione di Bodio Lomnago: il 21 e 28 novembre “Aperilanghe & Sound” con musica live, calici di Thou Bianc e Langhe DOC Nebbiolo di Cantina Bava Piemonte e menù fisso a 35 euro, dessert incluso

Due sole date, un’unica promessa: portare le Langhe a Bodio Lomnago, tra calici importanti, piatti curati e buona musica. Venerdì 21 e 28 novembre il ristorante Al Gallione accende le luci su “L’Aperilanghe & Sound del Gallione”, due serate speciali dedicate ai sapori e ai profumi del Piemonte, in collaborazione con Cantina Bava Piemonte.

A partire dalle 19.30, il locale si trasformerà in un salotto conviviale dove lasciarsi guidare dalle note di un duo live e da una degustazione di vini selezionati. Protagonisti nel calice saranno Thou Bianc e Langhe DOC Nebbiolo, etichette firmate Cantina Bava Piemonte, scelte per accompagnare una proposta food pensata dal Gallione proprio a tema Langhe.

Il menù della serata, a prezzo fisso di 35 euro, è costruito come un piccolo viaggio di gusto da condividere. Si parte con una selezione di piatti perfetta per l’aperitivo rinforzato:

– battuta di manzo con nocciole

– polenta fritta e fonduta al castelmagno

– peperone arrosto con salsa verde

– vitello tonnato in condivisione

A seguire, un risotto alla parmigiana con fondo di vitello che richiama la tradizione piemontese in chiave raffinata. In chiusura, un grande classico della tradizione regionale: bonet al cioccolato, come dessert.

La formula comprende:

– menù a prezzo fisso 35 euro

– 2 calici di vino della Cantina Bava Piemonte

– selezione food + dessert

– ½ litro d’acqua e coperto

L’obiettivo è chiaro: creare un’esperienza completa in cui il calice dialoga con il piatto e la musica dal vivo diventa il filo sonoro che unisce il tutto. Non una semplice cena, ma un modo diverso di vivere il venerdì sera, tra atmosfere rilassate, luci soffuse e il piacere di stare a tavola in compagnia.

Vista la formula e il numero limitato di posti, la prenotazione è fortemente consigliata. Per assicurarsi un tavolo nelle date del 21 e 28 novembre è possibile chiamare lo 0332 948196.

Due venerdì soltanto, un format pensato per chi ama il buon vino, la cucina curata e le serate con un’anima: “l’Aperilanghe & Sound del Gallione” è la proposta ideale per inaugurare il weekend con stile e per chi vuole regalarsi una serata diversa dal solito.

CONTATTI

Al Gallione Via Scerèe, 13

21020 Bodio Lomnago

T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram