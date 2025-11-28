“E’ Natale On Air”, online la seconda puntata del podcast di Nicora Garden e Radio Materia

Continua il viaggio tra atmosfere, curiosità e idee per vivere al meglio il periodo natalizio con il podcast di Nicora Garden realizzato in collaborazione con Radio Materia. Da oggi è online la seconda puntata di “È Natale On Air. Nicora te lo racconta”, una serie di tre contenuti audio pensati per accompagnare gli ascoltatori dentro lo spirito delle feste, tra tradizione, creatività e consigli green.

La nuova puntata – disponibile sui canali ufficiali di Radio Materia – si intitola “È Natale intorno all’albero”.

Protagoniste Giancarla, Christmas Tree Specialist di Nicora, e Marilena di Playwithmamma che danno tanti consigli, ispirazioni e segreti per creare l’albero perfetto e vivere la casa nel pieno spirito natalizio, partendo dalla famiglia.

L’iniziativa è pensata per “portare l’atmosfera del Natale anche in cuffia”, mescolando contenuti informativi, aneddoti e suggerimenti pratici per adulti e bambini.

Potete ascoltare la seconda puntata qui:

