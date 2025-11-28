“E’ Natale On Air”, online la seconda puntata del podcast di Nicora Garden e Radio Materia
La nuova puntata si intitola “È Natale intorno all’albero”, con tanti consigli, ispirazioni e segreti per creare l’albero perfetto
Continua il viaggio tra atmosfere, curiosità e idee per vivere al meglio il periodo natalizio con il podcast di Nicora Garden realizzato in collaborazione con Radio Materia. Da oggi è online la seconda puntata di “È Natale On Air. Nicora te lo racconta”, una serie di tre contenuti audio pensati per accompagnare gli ascoltatori dentro lo spirito delle feste, tra tradizione, creatività e consigli green.
La nuova puntata – disponibile sui canali ufficiali di Radio Materia – si intitola “È Natale intorno all’albero”.
Protagoniste Giancarla, Christmas Tree Specialist di Nicora, e Marilena di Playwithmamma che danno tanti consigli, ispirazioni e segreti per creare l’albero perfetto e vivere la casa nel pieno spirito natalizio, partendo dalla famiglia.
L’iniziativa è pensata per “portare l’atmosfera del Natale anche in cuffia”, mescolando contenuti informativi, aneddoti e suggerimenti pratici per adulti e bambini.
Potete ascoltare la seconda puntata qui:
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.