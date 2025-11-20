Educazione al consenso, un aperitivo e una camminata: così Origgio dice no alla violenza sulle donne

il Comune di Origgio e il Gruppo Panchina Rossa, con il supporto di associazioni e realtà locali, propongono due eventi aperti alla cittadinanza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Origgio e il Gruppo Panchina Rossa, con il supporto di associazioni e realtà locali, propongono due eventi aperti alla cittadinanza, per riflettere, camminare insieme e promuovere una cultura del rispetto e del consenso.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 23 novembre alle 18 al Centro Anziani Origgesi in via Manzoni 17. Si tratta dell’incontro dal titolo “Educare al consenso per crescere adulti consapevoli“, tenuto dalla psicoterapeuta Greta Zaffaroni.

L’iniziativa, pensata per genitori, educatori e adolescenti, affronta il tema della sessualità e delle tecnologie nell’era digitale, con l’obiettivo di favorire benessere e consapevolezza. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e la serata si concluderà con un aperitivo conviviale.

Martedì 25 novembre alle 18.30 è prevista una camminata cittadina, organizzata dal Gruppo Panchina Rossa Origgio in collaborazione con l’Airoldi Calcio Femminile.

La partenza è fissata da via Piantanida (Oratorio), e il percorso attraverserà le vie principali del paese – tra cui via Dante Alighieri, piazza Immacolata, via Borre, piazza IV Novembre – fino all’arrivo presso la Panchina Rossa di piazza IV Novembre, dove si terrà un presidio conclusivo.

L’evento è aperto a tutti.