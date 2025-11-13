Elicotteri e carabinieri, cattura all’alba di un ricercato a Somma Lombardo

Risveglio con le sirene a Somma Lombardo dove prima dell’alba di oggi, giovedì 13 novembre, i carabinieri hanno eseguito un arresto.

Si tratta della cattura di un cittadino marocchino ricercato. L’attività è partita intorno alle 6 e la cattura ha visto l’impiego di un elicottero e di numerose unità dell’Arma provenienti da altri comandi, fuori dalla provincia di Varese. Nelle prossime ore sarà possibile avere ulteriori dettagli sull’operazione.