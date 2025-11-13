Elicotteri e carabinieri, cattura all’alba di un ricercato a Somma Lombardo
In manette un cittadino marocchino. Il blitz intorno alle 6 con importante dispiegamento di mezzi
Risveglio con le sirene a Somma Lombardo dove prima dell’alba di oggi, giovedì 13 novembre, i carabinieri hanno eseguito un arresto.
Si tratta della cattura di un cittadino marocchino ricercato. L’attività è partita intorno alle 6 e la cattura ha visto l’impiego di un elicottero e di numerose unità dell’Arma provenienti da altri comandi, fuori dalla provincia di Varese. Nelle prossime ore sarà possibile avere ulteriori dettagli sull’operazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.