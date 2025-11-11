Enormi massi sulla strada per una frana in Valmalenco: al lavoro anche l’elicottero da Malpensa

Una grossa frana si è verificata nella mattinata di oggi, martedì 11 novembre 2025, nel comune di Lanzada (Sondrio), in località Tornadri, lungo la strada che conduce alla zona montana di Campo Franscia. Il fenomeno ha provocato la caduta di numerosi massi di grandi dimensioni, tra cui un monolite, che hanno completamente ostruito la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Sondrio, insieme ai volontari del distaccamento di Chiesa in Valmalenco e a un funzionario tecnico per le prime valutazioni. In supporto alle operazioni è stato impiegato anche l’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa, mentre sono in arrivo i SAPR (droni di monitoraggio) per sorvolare e mappare l’area colpita.

Le operazioni di controllo e messa in sicurezza sono rese complesse dalla presenza dei grandi blocchi di roccia e dalle condizioni del versante, che resta sotto stretta osservazione per il rischio di ulteriori cedimenti.

Strada chiusa da venerdì: frazioni montane isolate

Fortunatamente non si registrano feriti né evacuazioni, poiché la strada era già chiusa al traffico da venerdì 8 novembre in seguito a un’ordinanza comunale preventiva. La chiusura era stata disposta dopo che i sensori di monitoraggio avevano segnalato movimenti anomali del terreno, ritenuti potenzialmente pericolosi.

Tuttavia, la frana ha reso impraticabile l’accesso alle frazioni montane a monte del punto di distacco, che risultano temporaneamente isolate. Sono in corso contatti tra Comune, Protezione civile e autorità provinciali per organizzare eventuali servizi di emergenza e verificare la percorribilità di vie alternative.

Le valutazioni tecniche proseguono in collaborazione con le autorità locali e gli esperti geologici, per determinare la stabilità residua del versante e definire gli interventi di messa in sicurezza. Solo al termine dei rilievi sarà possibile stabilire le tempistiche per una riapertura, almeno parziale, della strada.