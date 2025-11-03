Escursionisti bloccati sul sentiero verso i Pizzoni di Laveno, interviene il Soccorso Alpino

Due escursionisti in difficoltà sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, lungo il sentiero che da Castelveccana conduce ai Pizzoni di Laveno. A intervenire sono stati i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Varese, appartenente alla XIX Delegazione Lariana del CNSAS.

Sentiero impervio e tratti esposti

L’allarme è stato lanciato dalla SOREU dei Laghi, che ha attivato la squadra di soccorso. Secondo quanto ricostruito, i due escursionisti avevano seguito una traccia riportata sulle carte escursionistiche, ma che si è rivelata difficilmente praticabile, con passaggi molto esposti e zone impervie che hanno reso impossibile proseguire in sicurezza.

Sei tecnici in azione

Sul posto sono stati impiegati sei tecnici del CNSAS, che hanno raggiunto i due malcapitati ed effettuato una valutazione tecnica e sanitaria in coordinamento con la centrale operativa. Dopo aver verificato le condizioni di entrambi, uno dei due escursionisti è stato messo in sicurezza e accompagnato a valle senza ulteriori complicazioni.