Eugenio Finardi porta la sua musica a Malpensa per la Milano Music Week

La Milano Music Week anche quest’anno anima la città con concerti, panel, incontri e performance diffuse sul territorio. Finardi partecipa con un evento in aeroporto che ha tenuto insieme l'anima rock con quella più intima e acustica

C’è chi si è messo in fila con il libro della sua biografia sottobraccio, nella speranza di ottenere una firma. Chi invece passa trascinando un trolley, si accorge di lui per caso, si ferma e scatta una foto mentre riconosce le note che risuonano nell’atrio. E poi ci sono quelli che con le sue canzoni hanno attraversato cinquant’anni di vita: li tradisce un’emozione discreta, mentre attendono che la sua voce inizi a riempire lo spazio.

Eugenio Finardi è tornato a Malpensa, questa volta come protagonista della Milano Music Week. Il palco allestito nell’area partenze, in questo luogo dove si incrociano attese e sogni, ha detto il cantautore.

Durante l’esibizione Finardi ha proposto alcuni brani tratti dal nuovo album Tutto, presentato nei mesi scorsi e parte integrante del suo percorso celebrativo dedicato ai cinquant’anni di carriera. Ma non sono mancati i classici che il pubblico aspettava, come La radio, accolta come un inno collettivo, o Extraterrestre proposto in un medley. Qui il video.

La Milano Music Week anche quest’anno anima la città con concerti, panel, incontri e performance diffuse sul territorio. Finardi partecipa con un evento che ha tenuto insieme l’anima rock con quella più intima e acustica.

 

Pubblicato il 20 Novembre 2025
