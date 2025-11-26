Famiglie neorurali, cosa sono? Il caso dei bambini nel bosco in diretta con Fuori Frequenza
Il caso della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli sarà l'occasione per Hobbet, Gian e Giuseppe di parlare di famiglie neorurali e di benessere dei minori. Appuntamento giovedì alle 21 su Radio Materia
Un’occasione per riflettere sulla vicenda che ha colpito molti italiani, la storia dei bambini nel bosco di Chieti. La puntata di giovedì 27 novembre di Fuori Frequenza su Radio Materia (ore 21) avrà al centro le riflessioni sul caso della famiglia anglo-australiana, che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti e che sta tenendo banco ormai da giorni sulla stampa nazionale, coinvolgendo anche la politica. (immagine generata con l’Intelligenza Artificiale)
Hobbet, Gian e Giuseppe ne parleranno con gli ascoltatori che potranno dire la propria al 3534848857 per riflettere insieme non tanto sulla decisione del Tribunale dei Minori che ha agito tenendo in considerazioni molti fattori giuridici, quanto sulle famiglie cosiddette neorurali e sulle scelte che i genitori possono prendere per i propri figli, sia dal punto di vista scolastico che sociale e sanitario.
Il trio di Fuori Frequenza vi aspetta alternando riflessioni e musica, tenendovi per un’ora e mezza a partire dalle 21.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
