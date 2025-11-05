Varese News

Varese Laghi

Festa d’autunno al centro diurno di Orago: un pomeriggio di allegria e condivisione

Oltre 150 persone hanno partecipato alla festa al CDI “Don Ghiringhelli”, tra giochi, merenda e momenti di incontro. Soddisfazione da parte della coordinatrice Manuela Radin e della referente Oss Barbara Calabrese

generica

Pomeriggio di festa oggi, mercoledì 5 novembre, al Centro Diurno Integrato “Don Ghiringhelli” di via Galilei 8 a Orago, gestito dalla Cooperativa Codess Sociale. Dalle ore 16 si è svolta la grande “Festa d’Autunno”, un appuntamento che ha riunito bambini, bambine e adulti per un momento di allegria e condivisione.

Sono state circa 150 le persone che hanno preso parte all’iniziativa, approfittando del caldo pomeriggio novembrino per trascorrere qualche ora in compagnia. Non sono mancati giochi, merenda, spazi dedicati ai più piccoli e persino una location per selfie.

«Un ottimo lavoro di gruppo – ha commentato la coordinatrice del Centro Diurno, D.ssa Manuela Radin – ha reso possibile questo meraviglioso pomeriggio allegro e spensierato. In diverse occasioni il Centro Diurno ha messo a disposizione il proprio spazio per il territorio oraghese e non solo, per le varie iniziative proposte. Abbiamo in programma altre iniziative da proporre nei prossimi mesi».

Soddisfazione anche da parte della referente Oss del CDI, D.ssa Barbara Calabrese, che ha sottolineato come si sia trattato di un «evento ben riuscito e molto partecipato, un incontro generazionale ma non solo, fortemente sentito. Siamo contenti per il momento molto partecipato».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.