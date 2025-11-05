Festa d’autunno al centro diurno di Orago: un pomeriggio di allegria e condivisione

Pomeriggio di festa oggi, mercoledì 5 novembre, al Centro Diurno Integrato “Don Ghiringhelli” di via Galilei 8 a Orago, gestito dalla Cooperativa Codess Sociale. Dalle ore 16 si è svolta la grande “Festa d’Autunno”, un appuntamento che ha riunito bambini, bambine e adulti per un momento di allegria e condivisione.

Sono state circa 150 le persone che hanno preso parte all’iniziativa, approfittando del caldo pomeriggio novembrino per trascorrere qualche ora in compagnia. Non sono mancati giochi, merenda, spazi dedicati ai più piccoli e persino una location per selfie.

«Un ottimo lavoro di gruppo – ha commentato la coordinatrice del Centro Diurno, D.ssa Manuela Radin – ha reso possibile questo meraviglioso pomeriggio allegro e spensierato. In diverse occasioni il Centro Diurno ha messo a disposizione il proprio spazio per il territorio oraghese e non solo, per le varie iniziative proposte. Abbiamo in programma altre iniziative da proporre nei prossimi mesi».

Soddisfazione anche da parte della referente Oss del CDI, D.ssa Barbara Calabrese, che ha sottolineato come si sia trattato di un «evento ben riuscito e molto partecipato, un incontro generazionale ma non solo, fortemente sentito. Siamo contenti per il momento molto partecipato».