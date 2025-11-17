Festa del cioccolato a Inarzo: il 23 novembre il centro storico si trasforma nel paradiso del cioccolato

Una domenica dolcissima, tra cioccolato, colori e voglia di stare insieme: la 13ª Festa del Cioccolato di Inarzo è pronta ad accogliere residenti e visitatori da tutto il territorio

Domenica 23 novembre Inarzo torna a profumare di cacao: dalle 10 alle 17.30 il centro storico del paese ospita la 13ª Festa del Cioccolato, un appuntamento ormai tradizionale per i golosi di tutta la zona. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Inarzo con il patrocinio del Comune di Inarzo.

Le vie del borgo si trasformano in un percorso tutto da assaggiare e da vivere in famiglia, con proposte per grandi e bambini e un’atmosfera già vicina al Natale.

Cuore della Festa del Cioccolato saranno le bancarelle che invaderanno le vie del centro storico: espositori dedicati al cioccolato in tutte le sue forme, tra “leccornie e ghiottonerie” dolci, banchi di hobbisti con creazioni artigianali, stand a tema natalizio, con i prodotti dei “fedelissimi” espositori che da anni animano la manifestazione.

L’occasione ideale per concedersi uno sfizio goloso, pensare ai primi regali di Natale e vivere una giornata nel segno della socialità di paese.

La Festa del Cioccolato di Inarzo è pensata anche per le famiglie con bambini. Durante tutta la giornata non mancheranno i gonfiabili, per saltare e giocare in sicurezza e il sempre apprezzatissimo “Trucca bimbi”, curato dalle volontarie della SOS Valbossa, che ogni anno conquista piccoli e grandi.

Per permettere a tutti di vivere la festa in tranquillità, il Comune ha predisposto i piani di sicurezza: l’intero centro storico sarà chiuso al traffico, con spazi a misura di pedone e famiglie.

Chi desidera trascorrere un’intera domenica a Inarzo può abbinare la visita alla Festa del Cioccolato a una passeggiata alla Palude Brabbia, area naturalistica di grande pregio a pochi passi dal paese. Un modo per unire gusto e natura, scoprendo un angolo prezioso del territorio varesino.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet della Pro Loco di Inarzo o la pagina Facebook.