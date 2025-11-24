Feste di Natale: a Laveno sospesa la sosta a pagamento all’area Gaggetto per le festività

Il Comune di Laveno Mombello ha annunciato la sospensione della sosta a pagamento nell’area Gaggetto (LE1) per tutto il periodo natalizio. L’iniziativa sarà valida dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, offrendo un importante supporto sia ai residenti sia ai numerosi visitatori attesi durante le festività.

La decisione rientra nelle misure pensate per facilitare l’accesso al centro cittadino in occasione degli eventi natalizi, promuovere il commercio locale e rendere più agevole la partecipazione alle iniziative organizzate sul territorio. L’area Gaggetto, una delle zone di parcheggio più utilizzate, diventerà dunque completamente gratuita per oltre un mese, contribuendo a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici durante uno dei periodi più vivaci dell’anno.

Il Comune invita cittadini e turisti a usufruire dell’agevolazione, ricordando che la sospensione riguarda esclusivamente l’area indicata (LE1) e sarà automaticamente revocata al termine del periodo stabilito.