Feste di Natale: a Laveno sospesa la sosta a pagamento all’area Gaggetto per le festività
L’iniziativa sarà valida dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, offrendo un importante supporto sia ai residenti sia ai numerosi visitatori attesi durante le festività
Il Comune di Laveno Mombello ha annunciato la sospensione della sosta a pagamento nell’area Gaggetto (LE1) per tutto il periodo natalizio. L’iniziativa sarà valida dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, offrendo un importante supporto sia ai residenti sia ai numerosi visitatori attesi durante le festività.
La decisione rientra nelle misure pensate per facilitare l’accesso al centro cittadino in occasione degli eventi natalizi, promuovere il commercio locale e rendere più agevole la partecipazione alle iniziative organizzate sul territorio. L’area Gaggetto, una delle zone di parcheggio più utilizzate, diventerà dunque completamente gratuita per oltre un mese, contribuendo a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici durante uno dei periodi più vivaci dell’anno.
Il Comune invita cittadini e turisti a usufruire dell’agevolazione, ricordando che la sospensione riguarda esclusivamente l’area indicata (LE1) e sarà automaticamente revocata al termine del periodo stabilito.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.