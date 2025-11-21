Festival di Sanremo 2026: tutto quello che c’è da sapere

La 76ª edizione del Festival di Sanremo è programmata dal 24 al 28 febbraio 2026 e si svolgerà, come da tradizione, al Teatro Ariston. Il calendario è stato definito tenendo conto della concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e garantire massima attenzione mediatica all’evento. (foto sopra di repertorio)

Alla guida del Festival è confermato Carlo Conti, che ricoprirà nuovamente il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Il regolamento ufficiale, già pubblicato, stabilisce la presenza di 26 artisti nella categoria principale e di quattro cantanti nelle Nuove Proposte, selezionati in parte attraverso Area Sanremo e in parte tramite il concorso Sanremo Giovani. È confermata anche la suddivisione del voto fra televoto, sala stampa-TV-Web e giuria radiofonica, mantenendo una struttura consolidata nelle ultime edizioni.

La formula delle cinque serate rimane invariata, con la consueta serata dedicata alle cover e la prosecuzione del DopoFestival come spazio di commento e approfondimento. Dal punto di vista organizzativo, è stata confermata la permanenza della manifestazione nella città di Sanremo, grazie a un accordo raggiunto tra il Comune e l’organizzazione.

Restano ancora da definire e annunciare ufficialmente i nomi degli artisti Big in gara, così come quelli degli ospiti e di eventuali co-conduttori. Le prossime settimane saranno decisive per completare il quadro e delineare una delle edizioni più attese degli ultimi anni.

Il direttore artistico Carlo Conti sta ultimando la selezione dei Big della 76esima edizione e il countdown è ormai partito: il 23 novembre o il 30 novembre all’edizione delle 13.30 del Tg1, scopriremo l’elenco ufficiale.