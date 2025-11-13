“Finché tutto splende”, a Barasso un viaggio nella Milano degli anni Trenta con Lucia Cimini

Il romanzo delle sorelle Necchi, tra realtà storica e fantasia, sarà al centro dell’incontro di sabato 15 novembre a Barasso con l’autrice Lucia Cimini

Un viaggio nella storia e nell’eleganza di Milano degli anni Trenta, un racconto che si intreccia tra realtà e immaginazione, una trama che celebra il coraggio delle donne che hanno segnato un’epoca. Questo e molto altro è Finché tutto splende, il romanzo che narra la vita delle sorelle Necchi, eredi di una dinastia di industriali di Pavia, e del progetto che ha dato vita a una delle case simbolo di Milano, ancora oggi icona di modernità ed eleganza.

Il Comune di Barasso e l’Associazione Librarsi vi invitano a un incontro imperdibile con Lucia Cimini, autrice del libro e storica, che dialogherà con Mila Nason della Libreria Giunti di Gavirate. L’appuntamento è per sabato 15 novembre alle 17:00, presso l’Auditorium del Centro Polifunzionale C. Collodi in via don B. Parietti 6 a Barasso.

Durante l’incontro, l’autrice, che scrive di temi culturali per Corriere della Sera e L’Espresso ed è opinionista per la trasmissione Passato e Presente su Rai 3 e Rai Storia, guiderà il pubblico attraverso le pagine del suo romanzo, raccontando come la realtà storica delle sorelle Necchi si mescoli con la fantasia, dando vita a una storia affascinante di successi, dolori e colpi di scena. 15112025L’ingresso è libero.