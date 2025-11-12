Varese News

Varese Laghi

Finita la fuga di Elia Del Grande: rintracciato dai Carabinieri a Cadrezzate

Il 49enne era in fuga da giorni dopo l'allontamento dalla struttura modenese. Ora si trova al comando provinciale dei Carabinieri di Varese

elia del grande

La fuga di Elia Del Grande si è conclusa nella serata di mercoledì 12 novembre a Cadrezzate, il paese dove nel 1998 uccise i genitori e il fratello minore. L’uomo, che nei giorni scorsi si era allontanato dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, è stato rintracciato grazie a un intervento congiunto del Reparto Operativo dei Carabinieri di Varese e di quello di Modena. È stato poi portato al comando provinciale dei Carabinieri di Varese, dove è giunto poco dopo le 21.

La sua presenza nel territorio comunale arriva dopo giorni di crescente attenzione: nelle ultime settimane a Cadrezzate si erano diffuse preoccupazioni tra i residenti e alcune segnalazioni che facevano ipotizzare un suo possibile passaggio in zona.

Dopo aver terminato la pena detentiva, Del Grande era stato sottoposto a una misura di sicurezza in seguito alle “reiterate violazioni” rilevate durante il periodo di libertà vigilata. In una lettera inviata a Varesenews aveva definito la permanenza nella casa-lavoro «più dura del carcere», sostenendo di essersi allontanato perché riteneva le condizioni non più sostenibili.

Seguono aggiornamenti 

Pubblicato il 12 Novembre 2025
