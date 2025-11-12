Finita la fuga di Elia Del Grande: rintracciato dai Carabinieri a Cadrezzate

La fuga di Elia Del Grande si è conclusa nella serata di mercoledì 12 novembre a Cadrezzate, il paese dove nel 1998 uccise i genitori e il fratello minore. L’uomo, che nei giorni scorsi si era allontanato dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, è stato rintracciato grazie a un intervento congiunto del Reparto Operativo dei Carabinieri di Varese e di quello di Modena. È stato poi portato al comando provinciale dei Carabinieri di Varese, dove è giunto poco dopo le 21.

La sua presenza nel territorio comunale arriva dopo giorni di crescente attenzione: nelle ultime settimane a Cadrezzate si erano diffuse preoccupazioni tra i residenti e alcune segnalazioni che facevano ipotizzare un suo possibile passaggio in zona.

Dopo aver terminato la pena detentiva, Del Grande era stato sottoposto a una misura di sicurezza in seguito alle “reiterate violazioni” rilevate durante il periodo di libertà vigilata. In una lettera inviata a Varesenews aveva definito la permanenza nella casa-lavoro «più dura del carcere», sostenendo di essersi allontanato perché riteneva le condizioni non più sostenibili.

Seguono aggiornamenti

