“Firmato Ennio Morricone”, a Gerenzano uno spettacolo di parole e musica dal vivo per ricordare il Maestro

Sabato 15 novembre Rossella Rapisarda e Luca Rampini portano in scena la vita e l’opera di Ennio Morricone, in uno spettacolo che racconta l’uomo dietro le sue indimenticabili colonne sonore

Un viaggio tra le note e le emozioni che hanno segnato la storia del cinema. Sabato 15 novembre l’Amministrazione comunale di Gerenzano, attraverso l’assessorato alla Cultura, propone lo spettacolo “Firmato Ennio Morricone“, un reading scenico con musica dal vivo che celebra la vita e l’opera del grande compositore. L’appuntamento è alle 21 al Teatro San Filippo Neri, in piazza De Gasperi.

Protagonista della serata sarà l’attrice Rossella Rapisarda, accompagnata al pianoforte da Luca Rampini, con la regia di Fabrizio Visconti e la produzione della compagnia Eccentrici Dadarò. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, il pubblico sarà guidato in un percorso che attraversa le tappe più importanti della vita di Morricone: dalla formazione agli esordi, dai successi internazionali alle composizioni rimaste nella memoria collettiva.

Le parole si intrecciano con la musica per dare voce non solo al compositore, ma anche all’uomo, con i suoi sogni, le sue passioni e la sua straordinaria capacità di tradurre le emozioni in note. Il racconto alterna aneddoti personali e citazioni, offrendo una visione intima e profonda del maestro. Un tributo sentito e raffinato a uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, capace di parlare al cuore di generazioni attraverso le sue colonne sonore.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.