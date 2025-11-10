Focolari e fiamme in diretta su Radio Materia. Ospiti Matteo Acchini e Tasso Culinario
Alle 16,30 il sindaco di Lozza Matteo Acchini ci racconterà il percorso per aderire all'associazione "Città per la fraternità" mentre Tasso Culinario alle 18 sarà protagonista di una puntata olimpica di Chi l'avrebbe mai detto
Fraternità, cucina e fiamma olimpica. Il martedì di Radio Materia promette “focolari e fiamme” nel pomeriggio con le nostre due trasmissioni in diretta dove avremo come ospiti Matteo Acchini e Mirko Tassin, alias Tasso Culinario.
ALLE 16,30 FRATERNITA’ POLITICA
Ospite a Radio Materia per la rubrica “Soci all time” ci sarà Matteo Acchini, sindaco di Lozza, comune alle porte di Varese che ha intrapreso il percorso per aderire all’associazione “Città per la fraternità”, una rete nazionale nata nel 2008.
L’associazione, che ha preso vita nel Comune di Rocca di Papa, vuole contribuire, non solo in Italia, alla diffusione del principio di fraternità nella vita politica, specie negli Enti locali vero motore della vita del nostro Paese, prendendo ispirazione dal pensiero di Chiara Lubich e dalla vita del suo Movimento dei Focolari, anche perché Chiara Lubich, ha vissuto oltre 40 anni ed ha concluso la sua vita terrena proprio a Rocca di Papa.
Fraternità, pace, giustizia sociale sono i valori alla base di questa rete di Comuni.
ALLE 18 FORNELLI E FIACCOLA OLIMPICA
Chi l’avrebbe mai detto che avrebbero dato la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 in mano ad un cuoco? Il bustocco Mirko Tassin, content food creator conosciuto sui social come Tasso Culinario sarà nel nostro studio per raccontarci i suo viaggi gastronomici, le sue creazioni e il suo ruolo di tedoforo per i prossimi Giochi Olimpici invernali.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICATE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.