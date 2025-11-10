Varese News

Focolari e fiamme in diretta su Radio Materia. Ospiti Matteo Acchini e Tasso Culinario

Alle 16,30 il sindaco di Lozza Matteo Acchini ci racconterà il percorso per aderire all'associazione "Città per la fraternità" mentre Tasso Culinario alle 18 sarà protagonista di una puntata olimpica di Chi l'avrebbe mai detto

Fraternità, cucina e fiamma olimpica. Il martedì di Radio Materia promette “focolari e fiamme” nel pomeriggio con le nostre due trasmissioni in diretta dove avremo come ospiti Matteo Acchini e Mirko Tassin, alias Tasso Culinario.

ALLE 16,30 FRATERNITA’ POLITICA 

Ospite a Radio Materia per la rubrica “Soci all time” ci sarà Matteo Acchini, sindaco di Lozza, comune alle porte di Varese che ha intrapreso il percorso per aderire all’associazione “Città per la fraternità”, una rete nazionale nata nel 2008.

L’associazione, che ha preso vita nel Comune di Rocca di Papa, vuole contribuire, non solo in Italia, alla diffusione del principio di fraternità nella vita politica, specie negli Enti locali vero motore della vita del nostro Paese, prendendo ispirazione dal pensiero di Chiara Lubich e dalla vita del suo Movimento dei Focolari, anche perché Chiara Lubich, ha vissuto oltre 40 anni ed ha concluso la sua vita terrena proprio a Rocca di Papa.

Fraternità, pace, giustizia sociale sono i valori alla base di questa rete di Comuni.

ALLE 18 FORNELLI E FIACCOLA OLIMPICA

Chi l’avrebbe mai detto che avrebbero dato la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 in mano ad un cuoco? Il bustocco Mirko Tassin, content food creator conosciuto sui social come Tasso Culinario sarà nel nostro studio per raccontarci i suo viaggi gastronomici, le sue creazioni e il suo ruolo di tedoforo per i prossimi Giochi Olimpici invernali.

Pubblicato il 10 Novembre 2025
