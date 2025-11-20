Focus su Interreg e Olimpiadi 2026: vertice di Regio Insubrica per rafforzare la cooperazione transfrontaliera

Si sono tenute questa mattina – giovedì 20 novembre, nella Sala del Consiglio del Comune di Morbio Inferiore (Cantone Ticino), le riunioni congiunte dell’Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo della Comunità di Lavoro Regio Insubrica. L’incontro ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni italiane e svizzere per affrontare temi cruciali del territorio transfrontaliero.

Presenze istituzionali e temi chiave

All’incontro hanno partecipato figure di spicco del panorama istituzionale, tra cui il Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Norman Gobbi, il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Piemonte, Alberto Preioni, e il rappresentante di Regione Lombardia, Fabrizio Turba. Erano presenti anche Presidenti e rappresentanti delle Province italiane di Como, Novara e Verbano Cusio Ossola.

Durante le riunioni, sono stati esaminati diversi temi di stretta attualità e rilevanza, frutto del lavoro svolto nei tavoli e gruppi tematici della Regio Insubrica. Tra gli argomenti discussi figurano Economia, Turismo e Cultura, le Migrazioni transfrontaliere di fauna selvatica, la Protezione Civile, la Concertazione Inerti e la Mobilità, con particolare attenzione all’attesa entrata in vigore dell’Accordo sul cabotaggio firmato tra Svizzera e Italia nel 2024.

Focus su Interreg e Olimpiadi 2026

Una sezione specifica dei lavori è stata dedicata ai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026. L’evento rappresenta una significativa opportunità di sviluppo e promozione per l’intera area alpina e prealpina. È stato inoltre fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma di Cooperazione Italia-Svizzera Interreg 2021-2027. Il prossimo appuntamento per il Comitato di Sorveglianza del programma è già fissato per il 10 e 11 dicembre a Malles Venosta (BZ).

Prossimi passi e passaggio di presidenza

È stato stabilito che l’Assemblea generale 2026 si terrà nella seconda metà di settembre in Piemonte. L’occasione sarà significativa, poiché vedrà il consueto passaggio di Presidenza per l’anno 2026-2027, con il testimone che passerà da Regione Lombardia a Regione Piemonte, nel rispetto della rotazione annuale. A conclusione degli impegni istituzionali, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare il Parco delle gole della Breggia, accompagnati dal Sindaco di Morbio Inferiore, Claudia Canova. La scelta di organizzare le riunioni di Ufficio Presidenziale e Comitato Direttivo 2025 in forma itinerante ha voluto sottolineare l’importanza dei legami con il territorio e il coinvolgimento diretto delle autorità locali nell’azione della Regio Insubrica.