Fondazione Varese Welcome porta il Varesotto al World Travel Market di Londra
Per la fondazione si è trattato della prima missione ufficiale all’estero, un passo importante nel percorso di internazionalizzazione dell’offerta turistica del territorio varesino, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia
La Fondazione Varese Welcome ha partecipato nei giorni scorsi al World Travel Market (WTM) di Londra, una delle principali fiere mondiali del turismo B2B, che ogni anno accoglie oltre 40.000 visitatori, 4.000 espositori e 5.000 buyer provenienti da tutto il mondo.
Per la fondazione si è trattato della prima missione ufficiale all’estero, un passo importante nel percorso di internazionalizzazione dell’offerta turistica del territorio varesino, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia.
Una vetrina internazionale per la terra dei sette laghi
Durante i tre giorni londinesi, la delegazione varesina ha avuto modo di presentare il territorio e le sue eccellenze a operatori turistici, buyer e giornalisti di settore provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Sud Africa.
L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare la visibilità di Varese e della sua provincia sui mercati internazionali, mettendo in risalto la varietà dell’offerta turistica: dal turismo naturalistico e culturale, fino all’enogastronomia e agli eventi locali.
