Fontana Gioielli riapre a Varese: un nuovo splendore per una storia che brilla da un secolo
Dopo la ristrutturazione estiva, Fontana Gioielli riapre nel cuore di Varese con spazi rinnovati e più luminosi. Tra tradizione orafa e innovazione, debutta l’area esclusiva Damiani e presto arriverà anche lo shop-in-shop Omega
C’è un fascino speciale nel varcare la soglia di un luogo dove il tempo non cancella la bellezza, ma la rinnova. È la sensazione che si prova entrando nella Gioielleria Fontana, la storica boutique varesina che, dopo una pausa estiva dedicata ai lavori di ristrutturazione, ha riaperto le porte con un volto più luminoso e accogliente, senza rinunciare al calore della sua storia.
Galleria fotografica
La recente ristrutturazione non ha voluto stravolgere, ma esaltare. Le boiserie storiche del negozio sono state mantenute, la pavimentazione rinnovata e la luce ripensata per accarezzare ogni dettaglio. Il risultato è uno spazio elegante e contemporaneo, dove la storia continua a brillare sotto una nuova luce.
Nata negli anni ’20 come laboratorio orafo, la Gioielleria Fontana è sempre stata un punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza, la qualità e l’unicità. Già nel 1927 l’attività affiancava alla produzione artigianale la vendita al dettaglio di gioielli e orologi, con una selezione dei marchi più prestigiosi.
Ancora oggi, l’anima del laboratorio e quella della boutique convivono in perfetta armonia.
L’arte del su misura
Ogni creazione nasce da un’idea, da un desiderio, da una storia da raccontare. Nella parte manifattura della Gioielleria Fontana, il cliente diventa protagonista: insieme ai maestri orafi, può immaginare e vedere prendere forma il proprio gioiello personalizzato. Un anello, un pendente, un ricordo da tramandare. Un dialogo continuo tra creatività e tradizione che rende ogni pezzo irripetibile.
Damiani sceglie Fontana
Tra le grandi novità, la nuova area personalizzata Damiani, che sancisce un legame ancora più forte tra la maison e Gioielleria Fontana. L’azienda piemontese, marchio simbolo della gioielleria italiana, ha scelto pochi punti vendita in Italia per creare spazi esclusivi dedicati all’esperienza d’acquisto. In provincia di Varese, l’unico è la Gioielleria Fontana. Un riconoscimento importante per una realtà che unisce competenza, eleganza e radicamento nel territorio.
E non è tutto. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, un’altra eccellenza si prepara a fare il suo ingresso: Omega, tra i nomi più prestigiosi dell’orologeria mondiale, aprirà uno spazio dedicato all’interno della gioielleria. Un “coming soon” che porterà a Varese un ulteriore tocco di esclusività.
Tra passato e futuro
Dopo quasi un secolo, la Gioielleria Fontana è ancora un punto d’incontro tra arte orafa e design contemporaneo, pronto ad accogliere chi cerca non solo un gioiello, ma un’emozione da indossare.
Contatti
Gioielleria Fontana
Via Carlo Croce, 9, Varese (VA)
T: +39 0332 23 40 44
@:info@fontanapaolosrl.it
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.