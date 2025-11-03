C’è un fascino speciale nel varcare la soglia di un luogo dove il tempo non cancella la bellezza, ma la rinnova. È la sensazione che si prova entrando nella Gioielleria Fontana, la storica boutique varesina che, dopo una pausa estiva dedicata ai lavori di ristrutturazione, ha riaperto le porte con un volto più luminoso e accogliente, senza rinunciare al calore della sua storia.

Galleria fotografica Fontana Gioielli riapre a Varese: un nuovo splendore per una storia che brilla da un secolo 4 di 10

La recente ristrutturazione non ha voluto stravolgere, ma esaltare. Le boiserie storiche del negozio sono state mantenute, la pavimentazione rinnovata e la luce ripensata per accarezzare ogni dettaglio. Il risultato è uno spazio elegante e contemporaneo, dove la storia continua a brillare sotto una nuova luce.

Nata negli anni ’20 come laboratorio orafo, la Gioielleria Fontana è sempre stata un punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza, la qualità e l’unicità. Già nel 1927 l’attività affiancava alla produzione artigianale la vendita al dettaglio di gioielli e orologi, con una selezione dei marchi più prestigiosi.

Ancora oggi, l’anima del laboratorio e quella della boutique convivono in perfetta armonia.

L’arte del su misura

Ogni creazione nasce da un’idea, da un desiderio, da una storia da raccontare. Nella parte manifattura della Gioielleria Fontana, il cliente diventa protagonista: insieme ai maestri orafi, può immaginare e vedere prendere forma il proprio gioiello personalizzato. Un anello, un pendente, un ricordo da tramandare. Un dialogo continuo tra creatività e tradizione che rende ogni pezzo irripetibile.

Damiani sceglie Fontana

Tra le grandi novità, la nuova area personalizzata Damiani, che sancisce un legame ancora più forte tra la maison e Gioielleria Fontana. L’azienda piemontese, marchio simbolo della gioielleria italiana, ha scelto pochi punti vendita in Italia per creare spazi esclusivi dedicati all’esperienza d’acquisto. In provincia di Varese, l’unico è la Gioielleria Fontana. Un riconoscimento importante per una realtà che unisce competenza, eleganza e radicamento nel territorio.

E non è tutto. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, un’altra eccellenza si prepara a fare il suo ingresso: Omega, tra i nomi più prestigiosi dell’orologeria mondiale, aprirà uno spazio dedicato all’interno della gioielleria. Un “coming soon” che porterà a Varese un ulteriore tocco di esclusività.

Tra passato e futuro

Dopo quasi un secolo, la Gioielleria Fontana è ancora un punto d’incontro tra arte orafa e design contemporaneo, pronto ad accogliere chi cerca non solo un gioiello, ma un’emozione da indossare.

Contatti

Gioielleria Fontana

Via Carlo Croce, 9, Varese (VA)

T: +39 0332 23 40 44

@:info@fontanapaolosrl.it

Sito | Facebook | Instagram | LinkedIn