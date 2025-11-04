ForcorAttiva, la montagna che cambia: strategie per un futuro sostenibile alla Forcora

La montagna del futuro passa dalla Forcora. Venerdì 7 novembre, alle ore 17.30, l’auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca ospiterà la presentazione pubblica di ForcorAttiva – La montagna in transizione, un progetto promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e dell’Università di Torino, con il sostegno della Fondazione Cariplo.

L’iniziativa, che oltre Maccagno con Pino e Veddasca, coinvolge i comuni di Agra, Dumenza, Curiglia con Monteviasco e Tronzano Lago Maggiore, si propone di costruire una nuova visione per il comprensorio montano della Forcora, sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico e alla crisi del turismo invernale tradizionale. L’obiettivo è chiaro: avviare un percorso condiviso di governance e sviluppo sostenibile, capace di valorizzare le risorse naturali e culturali locali, aprendo nuove prospettive economiche, turistiche e sociali.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco di Maccagno, Ivan Vargiu, e del presidente della Comunità Montana, Simone Eligio Castoldi, seguiti dagli interventi degli assessori Valeria Squitieri (Ambiente, Turismo e Sentieri) e Marco Galbiati (Ecologia, Agricoltura, Foreste e GEV). Il cuore dell’incontro sarà la presentazione del progetto da parte del gruppo di ricerca del Politecnico, coordinato dalla professoressa Federica Corrado insieme all’architetta Elisa Balocco e alla dottoressa Alessandra Cordiano.

Durante la serata si discuterà dei primi assi strategici di lavoro e delle linee guida che orienteranno le azioni future. Ampio spazio sarà riservato al dialogo con il pubblico e al confronto sui temi centrali del progetto: la resilienza ai cambiamenti ambientali e la lotta allo spopolamento delle aree montane.

«Il contesto in cui ci troviamo – si legge nella nota di invito – rende questo incontro imprescindibile: siamo chiamati a confrontarci attivamente su soluzioni concrete per la salvaguardia del nostro territorio e della sua economia». ForcorAttiva nasce dunque come un laboratorio territoriale di idee e partecipazione, con la volontà di trasformare la transizione della montagna in un’occasione di rinascita e innovazione sostenibile per l’intera area delle Valli del Verbano.