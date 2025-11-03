Varese News

Forze Armate e Unità d’Italia: Varese celebra il 4 Novembre

L’appuntamento è fissato alle ore 11 in piazza San Vittore, presso l’Arco Mera, alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e di numerose autorità civili, militari e religiose

Celebrazioni 4 novembre 2023

Una mattinata di commemorazione, riflessione e valori condivisi. Domani, martedì 4 novembre, Varese ospiterà la cerimonia provinciale in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

L’appuntamento è fissato alle ore 11 in piazza San Vittore, presso l’Arco Mera, alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e di numerose autorità civili, militari e religiose.

Saranno presenti il Presidente della Provincia e i sindaci di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, con i rispettivi gonfaloni. Accanto a loro, rappresentanti delle associazioni combattentistiche, d’Arma e partigiane, delle istituzioni scolastiche e del mondo della società civile.

Corone d’alloro e onori militari

Il programma prevede la deposizione delle corone d’alloro in memoria dei caduti di tutte le guerre, seguita da un momento solenne dedicato agli onori militari. A concludere la cerimonia sarà l’intervento del professor Fabio Minazzi, ordinario di Filosofia della Scienza all’Università dell’Insubria, che proporrà una riflessione dal titolo “L’Unità nazionale nella storia contemporanea”.

Pubblicato il 03 Novembre 2025
