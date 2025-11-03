Forze Armate e Unità d’Italia: Varese celebra il 4 Novembre

Una mattinata di commemorazione, riflessione e valori condivisi. Domani, martedì 4 novembre, Varese ospiterà la cerimonia provinciale in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

L’appuntamento è fissato alle ore 11 in piazza San Vittore, presso l’Arco Mera, alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e di numerose autorità civili, militari e religiose.

Saranno presenti il Presidente della Provincia e i sindaci di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, con i rispettivi gonfaloni. Accanto a loro, rappresentanti delle associazioni combattentistiche, d’Arma e partigiane, delle istituzioni scolastiche e del mondo della società civile.

Corone d’alloro e onori militari

Il programma prevede la deposizione delle corone d’alloro in memoria dei caduti di tutte le guerre, seguita da un momento solenne dedicato agli onori militari. A concludere la cerimonia sarà l’intervento del professor Fabio Minazzi, ordinario di Filosofia della Scienza all’Università dell’Insubria, che proporrà una riflessione dal titolo “L’Unità nazionale nella storia contemporanea”.