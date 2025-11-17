Futura vincente al quinto set ad Altamura: passo avanti per le biancorosse

Prosegue la risalita in classifica della Futura Volley Busto Arsizio, impegnata nel girone B della Serie A2 di pallavolo femminile. La squadra ora affidata a coach Tettamanti torna con due punti in tasca dalla trasferta in Puglia ma anche con un pizzico di rammarico per non aver fatto bottino pieno sul campo della Panbiscò Altamura, piegata 2-3 al tie-break.

Per le biancorosse è comunque la seconda vittoria consecutiva dopo quella, roboante, ottenuta ai danni di Brescia: ora le Cocche sono a quota 9 in classifica e hanno raggiunto proprio Altamura in classifica anche se è sfumato il primo obiettivo stagionale, quello della qualificazione alla Coppa Italia, visto che la vittoria di Altino ha dato alle abruzzesi l’ultimo pass disponibile. E del resto, con il brutto avvio di campionato, era ben difficile pensare di partecipare alla corsa per la “coccarda”.

I rimpianti del match in Puglia risiedono prima di tutto in un primo set sfuggito quando sembrava in mano bustocca: la squadra di Tettamanti ha sprecato 5 punti di vantaggio (11-16) e due set point per farsi poi infilare 30-28. La risposta è stata potente e il secondo parziale non ha avuto storia, 18-25 per le lombarde che poi hanno sorpassato nel testa a testa della frazione numero tre (23-25). Ma anche nel quarto la Futura non ha sfruttato il match point avuto sul 24-25 ed è stata costretta a rimandare la festa al tie-break, conquistato 11-15.

Busto ha servito molto bene, con Rebora autrice di 5 aces sui ben 17 totali. Bene anche la ricezione con il libero Blasi praticamente invalicabile (71% di ricezione perfetta) mentre in attacco le percentuali sono state meno scintillanti (37% offensivo a fine gara). MVP di giornata Veronica Taborelli autrice di 28 punti, ben alimentata da Sassolini che ha avuto anche in Farina, Longobardi e Rebora le proprie bocche da fuoco. Infine il muro: 12 complessivi con Farina capace di far segnare ben 7 punti con questo fondamentale. Sul fronte pugliese, prova notevole di Krasteva (31) e Bierria (22).

Panbiscò Leonessa Altamura-Futura Volley Giovani 2-3 (30-28, 18-25, 23-25, 28-26, 11-15)

Altamura: Caracuta, Krasteva 31, Soriani 8, Pulliero 9, Bierria 22, Riva 10, Biagini (L), Monitillo 1, Ungaro 1, Serafini, Arciprete, Evola 1. N.e. D’Onofrio (L2), Chiesa. All. Dell’Anna.

FVG Busto A.: Sassolini 5, Taborelli 28, Rebora 14, Farina 20, Longobardi 17, Tkachenko 6, Blasi (L), Orlandi 5, Sormani. N.e. Alberti , Maiorano, Talarico, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Note – Durata set: 32’, 23’, 28’, 34’, 20’; tot. 2h26’. Altamura: battute sbagliate 8, vincenti 4, ricezione positiva 45% (perfetta 40%), attacco 37%, muri 11. Futura: battute sbagliate 16, vincenti 17, ricezione positiva 52% (perfetta 44%), attacco 37%, muri 12.

SERIE A2 – GIRONE B

CLASSIFICA (dopo 8 giornate): Talmassons 21; Altafratte 18; Brescia, Altino 16; Offanengo 10; Imola, FVG BUSTO A., Altamura 9; Fasano 7, Modena 5.