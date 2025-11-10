Futura Volley, ecco la scossa: vittoria da tre punti su Brescia

La Futura Volley Giovani rompe la propria serie nera e, dopo l’avvicendamento in panchina, torna alla vittoria superando Brescia (priva di Prandi) alla Soevis Arena. 3-1 il punteggio finale per un successo che vale tre punti e che è il primo davanti al pubblico di casa del palasport di Castellanza.

Le biancorosse sono state guidate in panchina da Mauro Tettamanti, arrivato dopo il sofferto esonero di Gianfranco Milano che aveva raccolto solo 4 punti: la decisione è arrivata dopo il doppio KO rimediato contro Talmassons e Altafratte, avversarie di rango che avevano cacciato ulteriormente in basso la formazione bustocca. Tettamanti, che lo scorso anno si era seduto in corsa sulla panchina della Focol Legnano, è partito con il botto mandando al tappeto la Valsabbina Millennium terza forza del girone. (foto: Gianluigi Rossi/Futura Volley)

Per centrare il successo Busto ha fatto meglio delle rivali in tutti i fondamentali e ha trovato una Alice Farina scatenata: 20 punti con 2 ace e 4 muri ma soprattutto un clamoroso 73% in attacco. Numeri che le sono valse il titolo di MVP dell’incontro, superando nel “sondaggio” le compagne di squadra Veronica Taborelli, Marika Longobardi, Bianca Orlandi e Kateryna Tkachenko, tutte in doppia cifra. Notevole anche la prova di Sophie Blasi: il libero ha ricevuto con il 76% di positiva.

La Futura è partita fortissimo inchiodando Brescia nel primo set con un pesante 25-16. La reazione ospite è stata forte ma per conquistare un parziale – sarà poi l’unico – sono serviti i vantaggi a oltranza per la squadra di Solforati, 30-32. Poi è stata ancora Futura nonostante il trio bresciano composto da Olivotto, Michieletto e Amoruso tutte a quota 15. Un doppio 25-21 ha dato i tre punti alle Cocche che ora proveranno a risalire sino alla quinta posizione, quella che immette nella pool promozione al termine della prima fase.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO A . – VALSABBINA MILLENNIUM BRESCIA 3-1

(25-16, 30-32, 25-21, 25-21)

FVG BUSTO A.: Sassolini 4, Taborelli 15, Talarico 4, Farina 20, Tkachenko 10, Longobardi 12, Blasi (L), B. Orlandi 11, Sormani, Rebora 3. N.e. Alberti, Maiorano, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

BRESCIA: Shillkowski, Vernon, Olivotto 15, Modestino 5, Michieletto 15, Amoruso 15, Parrocchiale (L), Arici, Struka 7, L. Orlandi 7, Vittorini 1. N.e. Prandi. All. Solforati.

NOTE. Durata set: 24’, 38’, 32’, 26’; tot. 2h11’. Futura: battute sbagliate 9, vincenti 7, ricezione positiva 55% (perfetta 31%), attacco 38%, muri 7. Brescia: battute sbagliate 7, vincenti 4, ricezione positiva 51% (perfetta 30%), attacco 31%, muri 8. Spettatori 420.