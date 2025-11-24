Gallarate “capitale” della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città

Dopo la convention estremista di maggio lo slogan “remigrazione”, riecheggiato anche nelle parole del sindaco Andrea Cassani in questi giorni, torna a Gallarate con la chiamata alla piazza del comitato di estrema destra “Remigrazione e riconquista” che si è dato appuntamento domenica 30 novembre.

Si tratta dello stesso comitato che ha organizzato il recente blitz nel palazzo comunale di Varese con striscione e fumogeni e nelle scorse settimane, tra gli altri, il raduno di Novara durante il quale un giornalista della Voce di Novara venne intimidito verbalmente impedendogli di scattare foto e riprendere la manifestazione.

Il comitato di estrema destra nell’annunciare il proprio raduno in piazza Libertà richiama l’episodio di violenza avvenuto a Gallarate la mattina di sabato scorso, quando una donna di 53 anni è stata aggredita e violentata in via Pegoraro mentre si recava al lavoro.