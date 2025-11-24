Gallarate celebra i 150 anni dell’Istituto Ponti con un annullo filatelico speciale

Martedì 25 novembre 2025 l’Istituto “Andrea Ponti” di Gallarate festeggia 150 anni di storia con una cerimonia speciale nella sede storica di Piazza Giovine Italia 3. Per l’occasione, sarà presentato un annullo filatelico commemorativo realizzato in collaborazione con Poste Italiane: un gesto simbolico che unisce memoria storica, identità e futuro.

Dal 1875 al 2025: una scuola che ha fatto la storia

Fondato ufficialmente nel 1875 come Scuola Tecnica Comunale, l’Istituto Ponti rappresenta una delle realtà educative più longeve e significative del territorio. Le sue radici affondano nella visione dell’imprenditore Andrea Ponti e della Marchesa Maura Dal Pozzo, che hanno creduto nella formazione tecnica come leva di crescita sociale e industriale.

Oggi il Ponti, con sedi a Gallarate e Somma Lombardo, continua a essere punto di riferimento per l’istruzione tecnica e professionale in provincia di Varese.

Un ricordo per collezionisti e cittadini

Il cuore dell’iniziativa è un timbro filatelico speciale, che sarà apposto su una cartolina celebrativa creata per l’occasione. Il materiale, una volta utilizzato, sarà custodito per 60 giorni presso lo sportello filatelico di Gallarate in via Vespucci 9, e poi trasferito al Museo Storico della Comunicazione di Roma, diventando parte del patrimonio nazionale.

L’evento è promosso con il sostegno delle associazioni “Collana Galerate” e “Amici del Ponti”, da sempre attive nella valorizzazione della memoria storica cittadina.

Nel corso della cerimonia sarà presentato il progetto del nuovo spazio espositivo dedicato alla storia dell’istituto Ponti e alla tradizione industriale della Città di Gallarate.

Il programma della giornata

Sede storica del Ponti, Piazza Giovine Italia 3 – Gallarate

Ore 13:00 – 19:00: stand filatelico di Poste Italiane attivo per l’annullo

Ore 16:45: accoglienza delle autorità e degli ospiti

Ore 17:00: cerimonia ufficiale con: Saluto del dirigente scolastico Prof. Massimo Angeloni Interventi delle autorità Presentazione dell’annullo e della cartolina celebrativa Presentazione del quaderno celebrativo con progetto di spazio espositivo storico



A seguire, momento conviviale per concludere le celebrazioni.

Un gesto simbolico che guarda al futuro

«Attraverso questo annullo – commentano dalla scuola – vogliamo ricordare a tutta la comunità il ruolo che l’Istituto Ponti ha avuto nello sviluppo economico e sociale di Gallarate e del Varesotto».

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa, per celebrare un pezzo di storia condivisa e guardare insieme ai prossimi traguardi.