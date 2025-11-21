Galliate Lombardo si accende di magia con il Mercatino di Natale

Oltre centoventi artigiani e hobbisti esporranno le loro creazioni e Il programma degli eventi promette divertimento per tutte le età. Pranzo servito all’oratorio e, per tutta la giornata, caldarroste e vin brûlé

Domenica 30 novembre, dalle 9.30 alle 18.00, Galliate Lombardo accoglierà i visitatori per la 21esima edizione del

Mercatino di Natale

un evento ormai tradizionale, attesissimo da famiglie, bambini e appassionati di artigianato, organizzato dalla Pro Loco di Galliate Lombardo, con il patrocinio del Comune, che riempie le vie e i cortili del borgo con il fascino e la magia del Natale.

Più di 120 artigiani e hobbisti proporranno le loro creazioni uniche: idee regalo, decorazioni natalizie, oggetti fatti a mano e piccole opere d’arte da scoprire passeggiando tra gli angoli più suggestivi del paese. Un’occasione perfetta per trovare doni originali e sostenere il lavoro degli artigiani locali.

Ad accompagnare i visitatori ci saranno musiche, iniziative e l’inconfondibile profumo di castagne e vin brûlé. Per tutta la giornata il borgo sarà animato dalla slitta con le renne, dalla casetta dove i bambini potranno disegnare e scrivere le loro letterine, dai trampolieri, dall’elfo e dall’arrivo di Babbo Natale.

Programma della giornata:

Ore 9.30 Inaugurazione del Mercatino di Natale

Ore 10 Santa Messa

Ore 11 Concerto della scuola “Il Borgo Musicale”

Ore 12 Scuola Campanaria del Chiostro di Voltorre

Ore 12 Aperta la cucina! E’ possibile degustare ottimi piatti della tradizione lombarda

Ore 14 Concerto itinerante della Fanfara “La Baldoria”, Associazione Nazionale Alpina, sezione di Varese, gruppo di Busto Arsizio

Ore 15 Le storie di Miriam: i bambini potranno ascoltare una storia e scrivere la loro letterina

Ore 16 Elfo del Natale incontrerà tutti i bambini con uno spettacolo di magia (Il Cappellaio Matto)

Ore 17 Arriva Babbo Natale

Per chi vorrà fermarsi a pranzo, l’oratorio proporrà un menù con piatti caldi e prelibatezze. Durante tutta la giornata non mancheranno vin brûlé, castagne e salamelle per scaldarsi e vivere appieno l’atmosfera natalizia.

Tra luci, colori, suoni e profumi, il Mercatino di Natale di Galliate Lombardo promette un’edizione speciale, ricca di emozioni e sorprese per tutta la famiglia.