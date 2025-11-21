Galliate Lombardo - Evento sponsorizzato
Galliate Lombardo si accende di magia con il Mercatino di Natale
Oltre centoventi artigiani e hobbisti esporranno le loro creazioni e Il programma degli eventi promette divertimento per tutte le età. Pranzo servito all’oratorio e, per tutta la giornata, caldarroste e vin brûlé
Domenica 30 novembre, dalle 9.30 alle 18.00, Galliate Lombardo accoglierà i visitatori per la 21esima edizione del
Mercatino di Natale
un evento ormai tradizionale, attesissimo da famiglie, bambini e appassionati di artigianato, organizzato dalla Pro Loco di Galliate Lombardo, con il patrocinio del Comune, che riempie le vie e i cortili del borgo con il fascino e la magia del Natale.
Più di 120 artigiani e hobbisti proporranno le loro creazioni uniche: idee regalo, decorazioni natalizie, oggetti fatti a mano e piccole opere d’arte da scoprire passeggiando tra gli angoli più suggestivi del paese. Un’occasione perfetta per trovare doni originali e sostenere il lavoro degli artigiani locali.
Ad accompagnare i visitatori ci saranno musiche, iniziative e l’inconfondibile profumo di castagne e vin brûlé. Per tutta la giornata il borgo sarà animato dalla slitta con le renne, dalla casetta dove i bambini potranno disegnare e scrivere le loro letterine, dai trampolieri, dall’elfo e dall’arrivo di Babbo Natale.
Programma della giornata:
- Ore 9.30 Inaugurazione del Mercatino di Natale
- Ore 10 Santa Messa
- Ore 11 Concerto della scuola “Il Borgo Musicale”
- Ore 12 Scuola Campanaria del Chiostro di Voltorre
- Ore 12 Aperta la cucina! E’ possibile degustare ottimi piatti della tradizione lombarda
- Ore 14 Concerto itinerante della Fanfara “La Baldoria”, Associazione Nazionale Alpina, sezione di Varese, gruppo di Busto Arsizio
- Ore 15 Le storie di Miriam: i bambini potranno ascoltare una storia e scrivere la loro letterina
- Ore 16 Elfo del Natale incontrerà tutti i bambini con uno spettacolo di magia (Il Cappellaio Matto)
- Ore 17 Arriva Babbo Natale
Per chi vorrà fermarsi a pranzo, l’oratorio proporrà un menù con piatti caldi e prelibatezze. Durante tutta la giornata non mancheranno vin brûlé, castagne e salamelle per scaldarsi e vivere appieno l’atmosfera natalizia.
Tra luci, colori, suoni e profumi, il Mercatino di Natale di Galliate Lombardo promette un’edizione speciale, ricca di emozioni e sorprese per tutta la famiglia.
Clicca e scarica il programma completo