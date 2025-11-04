Gavirate, completata la nuova rete idrica in vicolo dei Signori

Si sono conclusi i lavori di sostituzione di un tratto della rete idrica di vicolo dei Signori a Gavirate, strada che si trova nella parte alta della cittadina, a monte della chiesa parrocchiale e della stazione ferroviaria.

L’intervento promosso da Alfa, il Gestore del servizio idrico integrato, ha permesso la posa di 120 metri di nuove tubazioni in polietilene, con 14 allacciamenti, per un investimento totale di circa 40mila euro. La rete, in quel punto, era ammalorata e nel corso dei lavori sono state individuate ed eliminate tre perdite occulte.

Proprio queste perdite erano state individuate grazie all’attività di ricerca condotta dai tecnici della società (nel frattempo ne sono state trovate anche altre sul territorio comunale). Sempre nell’ottica di ridurre la dispersione di acqua potabile dalle condotte e di ottimizzare la distribuzione, Alfa sta inoltre procedendo alla distrettualizzazione della rete acquedottistica di Gavirate e dei comuni limitrofi, adeguando in particolare le valvole che regolano la pressione per garantire continuità del servizio nelle migliori condizioni operative. Pressioni troppo alte nelle tubazioni sono infatti una delle cause principali di rotture e conseguenti perdite.

I lavori realizzati in vicolo dei Signori permetteranno ora al Comune di Gavirate di procedere con il proprio programma di riasfaltatura senza dover ricorrere a nuovi scavi in tempi successivi.