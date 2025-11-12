Gerenzano si prepara al Natale con una festa dai mille colori

Mercatini, animazioni per bambini, canti natalizi e dolci: il 23 novembre a Gerenzano si accende lo spirito delle feste

Domenica 23 novembre la magia delle feste arriva a Gerenzano con la sesta edizione dell’evento “Natale a Colori”, una giornata organizzata dall’associazione I Colori di Gerenzano e dai Rioni del Palio, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è in piazza Alcide De Gasperi, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio ricco di attrazioni, dedicato a grandi e piccoli.

La giornata prenderà il via alle 9 con l’apertura dei tradizionali mercatini curati dai Rioni del Palio. Tra bancarelle addobbate e prodotti artigianali il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera natalizia e iniziare a pensare ai regali di Natale

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, i bambini saranno protagonisti, con tante attività pensate per farli divertire e creare ricordi speciali. Tra le proposte, un’area per scattare selfie natalizi, postazioni trucca bimbi, giochi in legno e un laboratorio dedicato a Babbo Natale.

Alle 16 spazio alla musica con l’esibizione del Coro Kalipé, che porterà in piazza i canti natalizi, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della festa.

Durante tutta la giornata sarà attivo un punto ristoro con dolci tipici delle feste, tè caldo e vin brûlé.