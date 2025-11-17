Gin Bardell, l’alpino classe 1929 di Cuvio festeggiato dalla Valle, “sei leggenda vivente”

«Mentre a Wall Street facevano il botto, Gin nasceva col sorriso sotto al capotto».

Sì: all’alpino più vecchio della valle, il “Gin Bardell“, al secolo Luigi Maggi, hanno fai anche una canzone. Ed è stata ascoltata dagli amici di una via, gli alpini di Cuvio che nella baita del paese si sono dati appuntamento nella giornata di domenica per festeggiare le 96 candeline della penna nera, alpino divenuto oramai un mio per le imprese fate anche in là con gli anni.

Qualche esempio? Le tante salite sulle Dolomiti e la rimpatriata solo l’anno scorso, con un altro alpino della provincia di Bergamo che aveva fatto la naja con lui.

Dunque la canzone, riaccadi riferimenti anche sorrisi come il clamoroso crollo della borsa appunto nel 29’, o canzoni che cominciavano ad affacciarsi alla radio come “Profumi e balocchi”.

Tutti in silenzio, le candeline spente, il discorso rigorosamente in dialetto fiorito di battute e aneddoti, e tanta musica suonata nella baita del Campaccio, con una canzone fatta apposta per lui, «leggenda vivente».

Il segreto di una lunga vita il Gin lo spiega sempre: mai fermarsi, buon vino, e stare con gli amici. Magari anche al prossimo raduno.