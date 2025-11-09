Varese News

Giovane di 19 anni investito nella notte in via Tintoretto a Cassano Magnago

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Jacopo Tintoretto a Cassano Magnago, sul posto ambulanza e automedica. Il giovane trasportato in codice giallo all'ospedale di Gallarate

Un ragazzo di 19 anni è stato investito nella nottre di domenica 9 novembre a Cassano Magnago, in via Tintoretto. L’allarme è scattato poco dopo le quattro e sul luogo dell’incidente sono arrivati due mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate  con il supporto dell’auto medica.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Gallarate in codice giallo, indice di condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Per i rilievi e la gestione dell’intervento sono stati allertati i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. Saranno loro a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e a stabilire eventuali responsabilità.

Pubblicato il 09 Novembre 2025
