Giovane di 19 anni investito nella notte in via Tintoretto a Cassano Magnago
L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Jacopo Tintoretto a Cassano Magnago, sul posto ambulanza e automedica. Il giovane trasportato in codice giallo all'ospedale di Gallarate
Un ragazzo di 19 anni è stato investito nella nottre di domenica 9 novembre a Cassano Magnago, in via Tintoretto. L’allarme è scattato poco dopo le quattro e sul luogo dell’incidente sono arrivati due mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate con il supporto dell’auto medica.
Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Gallarate in codice giallo, indice di condizioni serie ma non in pericolo di vita.
Per i rilievi e la gestione dell’intervento sono stati allertati i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. Saranno loro a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e a stabilire eventuali responsabilità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.