Giovani e lavoro: a Marnate due incontri dedicati a come gestire al meglio curricula e colloqui

Due sabati dedicati a chi sta cercando di orientarsi nel mondo del lavoro: è la proposta di InformaGiovani Marnate, dell’Associazione culturale Area Giovani e del Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, che insieme lanciano il percorso Ctrl CV Enter – Avvia la tua carriera pensato per ragazze e ragazzi fino ai 35 anni.

I laboratori sono rivolti sia a chi si affaccia per la prima volta alla ricerca di un impiego, senza aver mai scritto un curriculum o sostenuto un colloquio, sia a chi ha già alle spalle qualche esperienza e desidera guidare con più consapevolezza il proprio percorso professionale.

L’obiettivo è offrire strumenti concreti per candidarsi alle offerte di lavoro, leggere meglio il proprio profilo e cogliere le opportunità legate a formazione, progetti e mobilità all’estero.

IL DOPPIO APPUNAMENTO

Il primo appuntamento è in programma sabato 22 novembre alle 17 con il laboratorio “Alla ricerca del CV perfetto”, ospitato nella sede di Area Giovani in via Vittorio Veneto 8 a Castellanza. L’incontro sarà dedicato alla redazione del curriculum, alla valorizzazione delle esperienze e alla costruzione di una presentazione personale efficace.

Il secondo incontro, “Ti assumeresti?”, si terrà sabato 29 novembre alle 17 presso InformaGiovani Marnate in via Italia 159 a Marnate. Al centro ci saranno le tecniche di comunicazione e le strategie per affrontare al meglio un colloquio di lavoro, imparando a presentarsi e a raccontare competenze e motivazioni in modo chiaro e convincente.

Al termine di ciascun appuntamento è previsto un momento di networking con rinfresco, pensato per favorire lo scambio tra partecipanti, la socializzazione e la condivisione di esperienze e contatti utili.

L’iniziativa, promossa da InformaGiovani Marnate – servizio informativo gratuito di supporto all’orientamento formativo e alla ricerca del lavoro – offre anche la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti dell’orientamento sulle dinamiche del mercato del lavoro.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, su iscrizione, e rivolta ai giovani fino a 35 anni. Per iscriversi è disponibile il form online. Maggiori informazioni si possono trovare anche sulla pagina dedicata del sito del Comune.