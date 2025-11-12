Giovani e legalità: l’impegno costante di Libera Varese sul territorio

ASCOLTA QUI IL PODCAST:

«Libera Varese esiste dal 2005. Siamo pochi, ma costanti: lavoriamo nelle scuole e supportiamo i comuni nella gestione dei beni confiscati», spiega Elena Borgo. «La mafia qui c’è — continua — e si trasforma in silenzio, infiltrandosi nell’economia e nei servizi alle imprese in difficoltà».

Ospiti in studio venerdì 31 ottobre Libera Varese, rappresentata da Elena Borgo, referente provinciale, e Angela Lischetti, referente per le scuole. Ultima puntata della settimana e del mese per Soci All Time, la trasmissione in onda su Radio Materia realizzata in collaborazione con CSV Insubria e dedicata alle realtà del volontariato della provincia di Varese.

Tra i vari progetti che sono stati messi in campo, c’è anche un grande impegno verso le scuole, come racconta Angela Lischetti: «Partiamo da ciò che vedono: lo spaccio fuori da scuola, il fascino del guadagno facile», racconta Lischetti. «La mentalità mafiosa si combatte solo con una cultura diversa. Ai ragazzi diciamo: se non ci fosse la mafia, le nostre scuole e le nostre città sarebbero migliori».

Proprio per i più giovani è stato avviato anche il progetto legato al laboratorio sulla musica trap. In questo modo, spiegano, si arriva ad ottenere più ascolto dai giovai, passando da quello passivo a quello critico e facendo in modo che possano cogliere sempre più concetti.

L’obiettivo finale? «Arrivare al giorno in cui Libera non servirà più», sorride Borgo. «Ma vorremmo vedere tanti giovani pronti a dire noi non ci stiamo».