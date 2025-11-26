Giuseppe Veneziano alla Galleria Punto Sull’Arte con la sua mostra personale “Ogni favola è un gioco”

L’esposizione resterà aperta fino a SABATO 20 DICEMBRE 2025 e sarà corredata da un catalogo bilingue realizzato da PUNTO SULL’ARTE. Vernissage SABATO 29 NOVEMBRE dalle 11 alle 13 nella sede di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese

PUNTO SULL’ARTE è entusiasta di ospitare la mostra personale OGNI FAVOLA È UN GIOCO di Giuseppe Veneziano, tra i più importanti esponenti del movimento Italian NewBrow, noto per la sua capacità di reinventare immagini e storie attraverso una pittura che fonde tradizione e cultura pop contemporanea.

Il vernissage della mostra si terrà SABATO 29 NOVEMBRE dalle 11 alle 13 presso la sede principale di PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese. L’artista e il curatore saranno presenti.

Il titolo dell’esposizione curata da Ivan Quaroni trae ispirazione da una celebre canzone di Edoardo Bennato e si concentra sul tema delle favole, reinterpretate in chiave moderna e private della loro funzione pedagogica. In questa nuova mostra personale, Veneziano crea un vero e proprio “teatro visivo” dove l’innocenza apparente dei personaggi si confronta con le complessità della vita adulta, come la religione, i costumi sociali e le cronache quotidiane. Le favole, dunque, non sono solo racconti per bambini, ma diventano strumenti per esplorare la natura ambigua e contraddittoria della nostra società.

Tra i protagonisti delle sue opere spicca Biancaneve, che viene reinterpretata in modi sorprendenti: da eroina vendicativa a figura provocante, riflettendo le trasformazioni dei costumi collettivi. Anche Pinocchio e altri personaggi iconici come Cappuccetto Rosso e Alice vengono rappresentati in modi che risuonano con le inquietudini del presente, mescolando simbolismo e riferimenti contemporanei.

Le opere di Veneziano non si limitano alla pittura, ma includono anche una scultura, creando un dialogo dinamico tra diversi formati artistici. Il suo stile distintivo, caratterizzato da colori vivaci e contorni netti, rende ogni opera immediatamente riconoscibile, permettendo di affrontare temi complessi con una freschezza che sorprende e affascina.

“Ogni favola è un gioco” è un invito a riscoprire le fiabe sotto una nuova luce, liberandole dalla loro funzione didattica e trasformandole in moderne allegorie della vita che ci circonda. Con questa mostra, Veneziano non solo ci offre un viaggio attraverso mondi familiari, ma ci invita anche a riflettere su come le storie che abbiamo sempre conosciuto possano rivelarsi specchi delle nostre esperienze e delle sfide contemporanee.

La mostra “Ogni favola è un gioco” rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo creativo di Giuseppe Veneziano e scoprire le sfumature del suo lavoro attraverso uno sguardo fresco e innovativo. Non solo sarà possibile ammirare le sue opere, ma anche incontrare l’artista di persona, un momento prezioso per approfondire il significato delle sue interpretazioni e i messaggi che vuole trasmettere.

L’esposizione resterà aperta fino a SABATO 20 DICEMBRE 2025 e sarà corredata da un catalogo bilingue realizzato da PUNTO SULL’ARTE. L’artista ha inoltre scritto e illustrato una fiaba inedita che sarà presente come inserto all’interno del catalogo.

GIUSEPPE VENEZIANO (Mazzarino, 1971) vive e lavora tra Milano e Pietrasanta (LU). Architetto di formazione, ha scelto di dedicarsi interamente all’arte, affermandosi come uno dei principali esponenti della corrente New Pop e Italian Newbrow. La sua pittura unisce cultura pop, storia dell’arte e attualità, spesso attraverso provocatori mash-up iconografici. Ha partecipato alla 54ª Biennale di Venezia (Padiglione Italia, 2011), alla Biennale Italia-Cina (2012), alla Biennale di Praga (2009), alla Biennale di San Pietroburgo (2008), e alla mostra “Artâthlos” in occasione delle Olimpiadi di Pechino (2008). Sue opere sono state esposte in sedi pubbliche come Triennale di Milano, Museo RISO di Palermo, MART di Rovereto, Museo Civico di Trento, Musei Capitolini di Roma, Museo Pecci di Prato, Palazzo Ducale di Massa, Palazzo Pallavicini di Bologna e Museum of Modern Art di Shangai. Ha esposto in diverse gallerie italiane e internazionali tra cui Londra, Monaco e New York. Il suo lavoro, noto per l’impatto visivo e la forza comunicativa, riflette con ironia e intelligenza critica sui temi e i miti della contemporaneità.

Il primo piano della Galleria principale di Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese si apre su un mondo affascinante di opere d’arte, tra dipinti e sculture di artisti italiani e stranieri. L’esposizione mette in mostra straordinarie opere realizzate da Angelo Accardi, Annalù, Simone Benedetto e molti altri, ciascuno con uno stile distintivo e intrigante.

E c’è di più! La seconda sede di PUNTO SULL’ARTE, situata nel vibrante centro storico di Varese, invita a esplorare una selezione curata di opere di vari artisti. Tra i nomi esposti spiccano quelli di Claudio Filippini, Lene Kilde, Lara Martinato e molti altri.

OGNI FAVOLA È UN GIOCO | Giuseppe Veneziano

A cura di Ivan Quaroni

29 Novembre – 20 Dicembre 2025

VERNISSAGE: SABATO 29 Novembre 2025 dalle 11 alle 13

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte

PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332 320990

Martedì – Sabato h 9.30-17