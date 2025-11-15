Gli studenti del Lice musicale “Bausch” incantano Busto Arsizio

Un’esecuzione che ha fatto credere a molti di trovarsi di fronte a un’orchestra di professionisti navigati. Invece sul palco del Beata Giuliana c’erano ragazzi tra i 14 e i 18 anni, studenti del Liceo Musicale Bausch, che hanno regalato al pubblico un concerto di straordinaria qualità. Il risultato è stato sbalorditivo

L’assessore alla Cultura Maffioli ha aperto gli interventi ponendo l’attenzione sull’importanza di una città che conta ben 80 associazioni e tavoli culturali. Un tessuto sociale ricco e vitale, di cui l’associazione “Riabitare” rappresenta una delle realtà più attive e infaticabili nel suo operato di riscoperta della storia e delle tradizioni cittadine.

L’assessore ha voluto dedicare un ringraziamento speciale ai genitori che, non senza fatica, seguono e sostengono i propri figli durante gli studi musicali, le prove e i concerti. Un impegno quotidiano che rappresenta il vero motore di queste eccellenze.

Anche l’assessore all’Istruzione Colombo si è detta profondamente colpita dall’impegno dei ragazzi e delle famiglie, sottolineando come il Liceo Bausch rappresenti un autentico istituto di eccellenza per la città di Busto Arsizio.

La dirigente scolastica del Liceo Musicale Bausch, professoressa Silanos, dopo i ringraziamenti di rito, si è soffermata sul lavoro didattico che docenti e studenti costruiscono insieme per raggiungere risultati di questo livello.

A chiudere gli interventi è stato il parroco don Gigi, che ha voluto sottolineare un aspetto spesso trascurato: “Giovani impegnati a suonare una musica eterna come il Gloria di Vivaldi e come altri capolavori della tradizione canora e strumentale, fanno ben sperare. Questi ragazzi non si accontentano di facili soluzioni. C’è dedizione, impegno e serietà. Sicuramente ben guidati dai loro maestri, hanno dimostrato che esiste una bella gioventù troppo spesso dimenticata dalla cronaca, più attenta allo scandalo o al gesto negativo eclatante”.

L’evento è stato reso possibile dalla collaborazione tra l’associazione Riabitare, il Comitato Genitori Candiani Bausch e il Liceo Musicale.