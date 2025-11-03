Gorlonga e Color Ele Run, a Gorla Minore si corre in allegria e con il cuore

La data gli organizzatori l’avevano cerchiata di rosso già da tempo sul calendario, ma adesso che manca poco, meno di due settimane, puoi leggere nei loro occhi la frenesia del fare. E un luccichio: quello di chi si impegna per la propria comunità mettendoci il cuore.

TUTTI A PIEDI PER IL PAESE CON LA GORLONGA

Domenica 16 novembre sarà un giorno speciale a Gorla Minore: tornerà la Gorlonga, la camminata-corsa non competitiva che butta letteralmente giù dai divani i cittadini gorlesi, spingendoli a uscire di casa e godersi le strade del paese. Con le strade chiuse e le macchine in garage, le persone saranno invitate a infilare scarpe comode e mettersi in cammino – o iniziare a correre.

Le iscrizioni inizieranno alle 8.30 di fronte alla palestra di via Deledda: fino alle 9.30 sarà possibile iniziare il percorso, scegliendo fra 6, 13 o 21 Km. A seconda dell’opzione scelta, si passerà dal fondovalle, dal bosco del Rugareto e dal centro paese, trovando punti ristoro ogni 6 Km. Il più “succulento” sembra essere quello nei pressi del santuario della Madonna dell’Albero, destinato a chi sceglierà i 21 Km.

UN CENTINAIO I VOLONTARI COINVOLTI

«Siamo contenti, dopo nove anni ci ritroviamo con lo stesso entusiasmo di sempre, soddisfatti per una delle più numerose manifestazioni Fiasp – racconta con un sorriso Sergio Ferioli dei Gruppi Cammino – la Gorlonga è sempre apprezzata e animata da entusiasmo. I percorsi sono stati confermati: non resta che decidere quanti Km fare e partire. Noi speriamo nel bel tempo e confidiamo in una massiccia partecipazione».

Tanti i volontari pronti a regalare una giornata di festa a Gorla e a tutta la Valle Olona: «Fra punti ristoro, organizzazione e sicurezza siamo un centinaio di persone. Si lavora, ma lo si fa felici di ritrovarci alla Gorlonga – confida Ferioli, che ricorda come l’evento concorra al Palio del 2026 – i quattro rioni saranno protagonisti, avendo la possibilità di guadagnare punti utili ai giochi del prossimo anno. Saranno premiati il partecipante più giovane, il più anziano e il gruppo più numeroso».

PER I BAMBINI TORNA LA COLOR ELE RUN

A impreziosire la giornata, il gran ritorno della Color ELE Run, la corsa in mezzo ai colori destinata ai bambini e organizzata da Avis Gorla Minore, in collaborazione con la Gorlonga.

La miccia era stata l’affetto per la dolce Elena Giudici, scomparsa a luglio 2024 e amata da tutto il paese. La quattordicenne apprezzava i colori e amava scoprire un sorriso sul volto delle persone che la circondavano.

Lo scorso anno dunque, con emozione e voglia di ricordarla, era stato creato un “evento nell’evento” , destinato ai più piccoli e alle loro famiglie.

In questo 2025 la Color ELE Run tornerà, con un percorso più lungo, 2,8 Km, all’interno della Gorlonga, animato da pupazzi e con bustine di polverina arcobaleno, che colorerà visi, abiti e strade, facendo divertire tutti. Qui lo “spot” dell’evento lanciato sui social.

I VALORI E L’AMICIZIA GLI INGREDIENTI PRINCIPALI

La presidente di Avis Gorla Minore, Susy Pozzato, racconta la passione che ha mosso gli organizzatori, capace di raggruppare tante associazioni diverse: «Ciò che ci siamo prefissate è quello di fare qualcosa di buono e di bello per chi lo saprà cogliere e vivere. E la luce che ci guida dal cielo è luminosa e splendente. Durante i preparativi per l’organizzazione, abbiamo collaborato con i genitori di Elena: in tutto questo, vedo solo l’immensità e la dignità di una famiglia fantastica che nonostante il grande dolore sa sorridere e pensare ancora agli altri. La Color ELE Run è il momento di tutti, nessuno escluso, tutte le Associazioni tenendosi per mano e dando il proprio contributo, di qualunque natura… Preziosissimo. Nessuno primeggia: tutti intorno al cerchio per onorare la vita, per onorare Elena. Quando le persone hanno la capacità di camminare fianco a fianco senza voler primeggiare il risultato non può che essere positivo, ne siamo certe. Noi tutti ci auguriamo in un grande riscontro» spiega Pozzato, ricordando con gratitudine anche l’impegno di tanti adolescenti che si presteranno all’animazione, entrando nei personaggi fatti con i gonfiabili o “sparando” il colore.

C’è voglia di stare insieme in allegria, dunque, ma anche la concretezza di riflettere su quelle scelte che possono davvero fare la differenza.

Anche quest’anno, infatti, Pozzato, la vicepresidente Silvia Caldiroli e il Consiglio direttivo di Avis hanno voluto lanciare un messaggio importante alle famiglie sull’importanza di donare il sangue. Una sensibilizzazione che potrebbe convincere tante persone a fare un’importante scelta di vita.

Tutti pronti a correre, a camminare, dunque, fra i colori e le strade gorlesi.. A ritmo di musica.

Novità di questo 2025, infatti, il lancio di una canzone proprio dedicata a Elena Giudici, che verrà proposta durante la manifestazione.

Una giornata ricca, dunque, dove le parole comunità , allegria e sport si sapranno coniugare a salute, amicizia e sentimento.

Gorlonga e Color ELE Run sono pronte a regalare emozioni. Per iscriversi alla Color ELE Run cliccare qui.

Appuntamento per tutti il 16 novembre a Gorla Minore.