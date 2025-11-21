Greco soddisfatto della vittoria: “Oggi la squadra ha dato qualcosa in più”

PRO PATRIA – PERGOLETTESE 3-1 | LA SALA STAMPA

LEANDRO GRECO (Allenatore Pro Patria): Mi è piaciuta la capacità della squadra di reagire, i cambi hanno dato un segnale importante e questo è un bel segnale per stimolare la squadra. Ci teniamo questa vittoria importante e la forza mentale che la squadra ha dimostrato. Oggi quasi tutti erano pronti per giocare dall’inizio. Il fatto di non aver messo Schirò e Orfei è stata una strategia per poi metterli a gara in corso. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Poi oggi avevo chiesto qualcosa in più che non è il singolo compito, e la squadra l’ha fatto quindi mi ritengo soddisfatto. Secondo la mia idea di calcio, mi piacerebbe fare novanta minuti di possesso e creare tante occasioni da gol, ma nel calcio non esiste una palla giusta o sbagliata, ma c’è quella che è necessaria in un certo momento della gara. Ad esempio c’è il momento in cui bisogna attaccare la profondità e momenti bisogna fare il possesso. Sta ai ragazzi capire all’interno della partita cosa è giusto fare nelle varie situazioni.

Greco 2: Quando ho fatto i cambi ho pensato che Orfei avrebbe portato freschezza e avrebbe consentito di sfruttare gli spazi. Tra oggi e Lecco c’è un abisso clamoroso il calcio non è solo questo, ma c’è qualcosa in più. Il risultato ci dà fiducia sapendo che dobbiamo lavorare tanto. Io non mi faccio condizionare dal risultato. Oggi sono contento, però lo stato d’animo rispetto a Lecco è diverso. Quindi c’è tanto da lavorare ma sono fiducioso.”

ALESSANDRO DI MUNNO (giocatore Pro Patria): Sono contento per il gol sia per la bellezza, sia perché è arrivato in un momento delicato della gara e quando arriva un gol così la contentezza è doppia. Sono felice anche per la prestazione, ci siamo tolti un peso con la vittoria in casa. Sono contento perché ce lo meritiamo, perché questo gruppo dà tanto in allenamento e anche in partita. Oggi abbiamo dimostrato che la squadra è viva e secondo me se impara a gestire i momenti della partita può fare bene. All’inizio avevamo molti infortuni e questo ci ha un po’ penalizzati. Ora che stiamo recuperando tutti si sta alzando il livello in allenamento, ma anche in partita. Sono contento che stiamo tornando tutti e credo che questo sia un bel gruppo dentro e fuori dal campo.

Di Munno 2: La paura di non vincere ti entra sempre, ma bisogna rimanere sempre in partita fino all’ultimo, soprattutto in Serie C, e oggi abbiamo lottato fino alla fine e sono contento. La partita è nata dal gol che secondo me era evitabile, come altri che abbiamo subito. Sono disattenzioni che stiamo commettendo da inizio anno sia per inesperienza che per errori individuali. Se riusciamo a migliorare anche sotto questo aspetto, possiamo fare bene.

