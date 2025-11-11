“Green Olimpo” e “Storie di Natale”: due spettacoli teatrali per famiglie al Cinema Teatro Nuovo di Varese con Apis e Filmstudio 90
Prezzi popolari, laboratori e merenda: due pomeriggi di festa e riflessione per i piccoli spettatori e i loro genitori
Due pomeriggi di teatro dedicati alle famiglie e ai più piccoli, per imparare divertendosi e riflettere su temi “da grandi”. È la proposta di Apis – Arti per l’Innovazione Sociale APS, che entra nel programma di Cinemakids 2025, la rassegna di cinema per bambini curata da Filmstudio 90 al Cinema Teatro Nuovo di Varese. Gli appuntamenti sono in programma domenica 23 novembre e domenica 14 dicembre 2025, entrambi alle ore 15.00.
Teatro per bambini e famiglie dentro Cinemakids
Per l’edizione 2025, Cinemakids amplia la propria offerta includendo due spettacoli teatrali rivolti a bambini dai 4 anni in su. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Filmstudio 90 e Apis, con l’obiettivo di proporre esperienze culturali accessibili, inclusive e di qualità.
“Green Olimpo”: energia e ottimismo in scena
Il primo appuntamento, “Green Olimpo” della compagnia Noveteatro, andrà in scena domenica 23 novembre alle ore 15.00. È uno spettacolo brillante e ironico, pensato per un pubblico di bambini dai 5 anni e perfetto anche per gli adulti. Con leggerezza e ritmo, affronta un tema di grande attualità: le energie rinnovabili e il rispetto per l’ambiente.
Lo spettacolo racconta l’importanza di guardare al futuro con fiducia, senza catastrofismi ma con una visione positiva e costruttiva.
Biglietto: 7 euro
Prevendita online: mailticket.it/evento/50234/green-olimpo
“Storie di Natale”: letture e magia per grandi e piccini
Il secondo appuntamento, “Storie di Natale”, è in programma domenica 14 dicembre alle ore 15.00. Ideato e curato da Apis, lo spettacolo porterà sul palco la magia del Natale attraverso letture di albi illustrati e momenti di partecipazione collettiva. È un invito alla scoperta dei valori che rendono speciale questo periodo: amore, speranza, condivisione e rispetto reciproco.
Per l’occasione, il pomeriggio sarà accompagnato da una merenda inclusa nel biglietto d’ingresso.
Biglietto: 5 euro (merenda inclusa)
Una rassegna accessibile e partecipata
Gli spettacoli si terranno al Cinema Teatro Nuovo di Varese (via dei Mille 39), da sempre luogo di riferimento per la cultura cittadina e per le proposte dedicate ai più giovani.
