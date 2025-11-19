Guasto a Milano Certosa, forti ritardi sulla rete ferroviaria

Nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre un guasto tecnico in prossimità della stazione di Milano Certosa ha causato forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria. Il problema è stato risolto, ma i ritardi si sono propagati a numerosi convogli anche nelle ore successive, con disagi diffusi sulla rete.

I treni dell’Alta Velocità, gli Eurocity e diversi Regionali hanno accumulato rallentamenti fino a cinquanta minuti, con alcune corse cancellate o limitate nel percorso.

Il guasto ha avuto ripercussioni anche sui servizi Trenord, in particolare sulle linee RE4 Domodossola–Milano, RE5 Porto Ceresio–Varese–Gallarate–Milano, R23 Domodossola–Arona–Gallarate–Milano, S5 Varese–Milano Passante–Treviglio e S6 Novara–Milano Passante–Treviglio, che fanno parte delle direttrici che transitano da Milano Certosa.