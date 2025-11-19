Guasto a Milano Certosa, forti ritardi sulla rete ferroviaria
Il guasto ha provocato rallentamenti sulle linee verso Gallarate, Varese, Arona–Domodossola e Luino, oltre che sulle direttrici per Novara e Torino e sui servizi suburbani S5 e S6
Nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre un guasto tecnico in prossimità della stazione di Milano Certosa ha causato forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria. Il problema è stato risolto, ma i ritardi si sono propagati a numerosi convogli anche nelle ore successive, con disagi diffusi sulla rete.
I treni dell’Alta Velocità, gli Eurocity e diversi Regionali hanno accumulato rallentamenti fino a cinquanta minuti, con alcune corse cancellate o limitate nel percorso.
Il guasto ha avuto ripercussioni anche sui servizi Trenord, in particolare sulle linee RE4 Domodossola–Milano, RE5 Porto Ceresio–Varese–Gallarate–Milano, R23 Domodossola–Arona–Gallarate–Milano, S5 Varese–Milano Passante–Treviglio e S6 Novara–Milano Passante–Treviglio, che fanno parte delle direttrici che transitano da Milano Certosa.
