Guasto a Varese in via Sant’Antonio, i lavori in corso paralizzano il traffico
Auto ferme in colonna nell'ora di punta. Un cantiere legato alla sistemazione dei sotto servizi rende il traffico difficoltoso. I consigli per la viabilità alternativa
Auto in colonna, attese di parecchi minuti poiché imbottigliate nel traffico. Colpa di un cantiere che riguarda la sistenazione di sottoservizi che blocca il traffiuco sulla via Copelli – Sant’Antonio, zona ex piscine di Varese. Si presentava come una lunga colonna di auto dall’imbocco con la via Copelli e fino al semaforo angolo via Metastasio il traffico nel “ring“ di Varese.
Colpa, come si accennava, di un modesto cantiere che ha tuttavia fermato decine e decine di auto.
Il picco di traffico lo si registra nell’ora di punta che coincide con l’uscita da scuola in alcuni istituti della zona: verso le 13 i tempi di percorrenza della bretella altrimenti piuttosto “veloce“ (il limite è 30 orari) era di circa 20 minuti.
I consigli per la viabilità alternativa
Il cantiere può essere eluso scegliendo strade alternative: per raggiungere la zona di viale Europa (per l’intera estensione, in particolare per chi vuole raggiungere Gasparotto/Autostrada) dalla via Sacco è per esempio preferibile, imboccando la via Verdi (che costeggia in Giardini Estensi), continuare verso via Monviso, evitando la Copelli. Per raggiungere il centro, tanto piazza Motta quanto la zona Repubblica è preferibile seguire la viabilità centrale, per aggirare l’area cantiere.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.