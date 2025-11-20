Varese News

Guasto a Varese in via Sant’Antonio, i lavori in corso paralizzano il traffico

Auto ferme in colonna nell'ora di punta. Un cantiere legato alla sistemazione dei sotto servizi rende il traffico difficoltoso. I consigli per la viabilità alternativa

Auto in colonna, attese di parecchi minuti poiché imbottigliate nel traffico. Colpa di un cantiere che riguarda la sistenazione di sottoservizi che blocca il traffiuco sulla via Copelli – Sant’Antonio, zona ex piscine di Varese. Si presentava come una lunga colonna di auto dall’imbocco con la via Copelli e fino al semaforo angolo via Metastasio il traffico nel “ring“ di Varese.

Colpa, come si accennava, di un modesto cantiere che ha tuttavia fermato decine e decine di auto.

Il picco di traffico lo si registra nell’ora di punta che coincide con l’uscita da scuola in alcuni istituti della zona: verso le 13 i tempi di percorrenza della bretella altrimenti piuttosto “veloce“ (il limite è 30 orari) era di circa 20 minuti. 

I consigli per la viabilità alternativa

Il cantiere può essere eluso scegliendo strade alternative: per raggiungere la zona di viale Europa (per l’intera estensione, in particolare per chi vuole raggiungere Gasparotto/Autostrada) dalla via Sacco è per esempio preferibile, imboccando la via Verdi (che costeggia in Giardini Estensi), continuare verso via Monviso, evitando la Copelli. Per raggiungere il centro, tanto piazza Motta quanto la zona Repubblica è preferibile seguire la viabilità centrale, per aggirare l’area cantiere.

Pubblicato il 20 Novembre 2025
