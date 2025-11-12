Guido Morselli oltre il rifiuto: gli studenti del Daverio Casula presentano il loro podcast in biblioteca a Varese
Il 15 novembre nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese, verrà presentato in anteprima il podcast realizzato dagli studenti della classe 4CR dell’ITET Daverio-Casula, vincitori del concorso MoOnLife – Morselli OnLife
Una nuova voce racconta Guido Morselli, ed è quella dei ragazzi. Il prossimo 15 novembre alle ore 10, presso la Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese, verrà presentato in anteprima “Guido Morselli oltre il rifiuto”, il podcast realizzato dagli studenti della classe 4CR dell’ITET Daverio-Casula, vincitori del concorso MoOnLife – Morselli OnLife, promosso dall’Università degli Studi dell’Insubria, insieme a una classe 5^ dell’Isis Valceresio.
Il progetto, nato per avvicinare le nuove generazioni alla figura di Guido Morselli, scrittore varesino tra i più originali e incompresi del Novecento, ha visto i ragazzi della 4CR cimentarsi con grande passione nella riscoperta della sua opera e della sua visione. Il podcast, interamente ideato e prodotto dagli studenti sotto la supervisione delle professoresse Di Lorenzo e Ballerio, offre un punto di vista giovane, fresco ma profondo su un autore spesso trascurato, affrontando temi come il rifiuto, la solitudine e il bisogno di riconoscimento.
L’evento del 15 novembre sarà un’occasione aperta alla cittadinanza per ascoltare in anteprima alcune parti del podcast, incontrare i protagonisti del progetto e riflettere sul valore della voce giovanile nella promozione culturale.
