“Ha perso la fede nuziale, forse in ospedale a Varese: aiutatelo a ritrovarla”: l’appello di una figlia
Lunedì 24 novembre, Oscar si è recato all’ospedale di Varese per una visita diabetologica. È in quella giornata, lungo gli spostamenti fatti tra la città e il ritorno verso la Valceresio, che con ogni probabilità ha perso la fede
Un uomo di 74 anni ha smarrito la sua fede nuziale lo scorso lunedì 24 novembre tra Varese e la Valceresio. La famiglia lancia un appello per ritrovarla
È un piccolo anello d’oro, inciso all’interno con una data: 10.01.1976. Ma per Oscar, 74 anni di Viggiù, è molto di più. È la fede nuziale che indossa da quasi cinquant’anni, simbolo di una vita intera condivisa con sua moglie Rita, conosciuta quando lui aveva 18 anni e lei 14.
Lunedì 24 novembre, Oscar si è recato all’ospedale di Varese per una visita diabetologica. È in quella giornata, lungo gli spostamenti fatti tra la città e il ritorno verso la Valceresio, che con ogni probabilità ha perso la fede.
Gli spostamenti di lunedì 24 novembre
Oscar è uscito da casa a Viggiù nelle prime ore del mattino. Secondo quanto ricostruito dai familiari, ecco le tappe della sua giornata:
Ore 8.15: Ospedale di Circolo, reparto diabetologia – Varese
Ore 9.30 – 10.00 circa: supermercato Tigros di Gaggiolo
Ore 10.00 – 11.00: Brico Plus di Cantello
La fede potrebbe essere scivolata via durante una delle tappe, forse nel mettersi e togliersi i guanti, o mentre si lavava le mani.
«È un oggetto che ha un valore affettivo inestimabile – racconta la figlia –. I miei genitori festeggeranno il loro cinquantesimo anniversario il prossimo 10 gennaio. Sono sempre stati insieme, fin da giovanissimi. Per mio padre questa perdita è stata un grande dolore».
La speranza della famiglia è che qualcuno l’abbia trovata e possa riconsegnarla. La fede nuziale è liscia, dorata, con incisa all’interno la data 10.01.1976. Chiunque l’avesse ritrovata o avesse informazioni può contattare la redazione, che metterà in comunicazione con la famiglia.
Le segnalazioni
Per segnalazioni o ritrovamento potete contattare l’indirizzo mail valedoor@yahoo.it o il numero di telefono 3407726883.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.