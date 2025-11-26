Varese News

“Ha perso la fede nuziale, forse in ospedale a Varese: aiutatelo a ritrovarla”: l’appello di una figlia

fede persa

Un uomo di 74 anni ha smarrito la sua fede nuziale lo scorso lunedì 24 novembre tra Varese e la Valceresio. La famiglia lancia un appello per ritrovarla

È un piccolo anello d’oro, inciso all’interno con una data: 10.01.1976. Ma per Oscar, 74 anni di Viggiù, è molto di più. È la fede nuziale che indossa da quasi cinquant’anni, simbolo di una vita intera condivisa con sua moglie Rita, conosciuta quando lui aveva 18 anni e lei 14.

Lunedì 24 novembre, Oscar si è recato all’ospedale di Varese per una visita diabetologica. È in quella giornata, lungo gli spostamenti fatti tra la città e il ritorno verso la Valceresio, che con ogni probabilità ha perso la fede.

Gli spostamenti di lunedì 24 novembre

Oscar è uscito da casa a Viggiù nelle prime ore del mattino. Secondo quanto ricostruito dai familiari, ecco le tappe della sua giornata:

Ore 8.15: Ospedale di Circolo, reparto diabetologia – Varese
Ore 9.30 – 10.00 circa: supermercato Tigros di Gaggiolo
Ore 10.00 – 11.00: Brico Plus di Cantello

La fede potrebbe essere scivolata via durante una delle tappe, forse nel mettersi e togliersi i guanti, o mentre si lavava le mani.

«È un oggetto che ha un valore affettivo inestimabile – racconta la figlia –. I miei genitori festeggeranno il loro cinquantesimo anniversario il prossimo 10 gennaio. Sono sempre stati insieme, fin da giovanissimi. Per mio padre questa perdita è stata un grande dolore».

La speranza della famiglia è che qualcuno l’abbia trovata e possa riconsegnarla. La fede nuziale è liscia, dorata, con incisa all’interno la data 10.01.1976. Chiunque l’avesse ritrovata o avesse informazioni può contattare la redazione, che metterà in comunicazione con la famiglia.

Le segnalazioni

Per segnalazioni o ritrovamento potete contattare l’indirizzo mail valedoor@yahoo.it o il numero di telefono 3407726883.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 26 Novembre 2025
